Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева07.09.2021 10:36

Товарный знак «ИСС» зарегистрирован за рубежом

Компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») защитила объект интеллектуальной собственности.

Железногорское спутникостроительное предприятие закрепило за собой исключительное право на товарный знак «RESHETNEV COMPANY» в ряде иностранных государств. Средство корпоративной идентификации компании «ИСС» прошло международную регистрацию в США, Китае, Евросоюзе и Казахстане.

Защита товарного знака позволит компании обеспечить своевременную и эффективную правовую охрану от возможных претензий третьих лиц. Ранее, в 2010 году, Решетнёвская фирма уже зарегистрировала свой товарный знак на территории Российской Федерации в Роспатенте.

Полученные свидетельства на товарный знак в иностранных юрисдикциях будут действовать в течение десяти лет. По истечении этого срока регистрацию при необходимости можно будет продлить.

Товарный знак представляет собой обозначение, которое служит для индивидуализации товаров и услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В России исключительное право на товарный знак удостоверяется свидетельством, выдаваемым уполномоченным органом государственной власти в лице Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатентом).

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