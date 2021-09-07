С. Митин принял участие в межрегиональном совещании по оздоровлению и развитию бассейна реки Дон

Source: Russia – Council of the Federation

Вопросы состояния экосистемы Цимлянского водохранилища и сохранения потенциала водохозяйственного комплекса Нижнего Дона — на контроле Совета Федерации и его профильного Комитета, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в межрегиональном совещании по реализации плана мероприятий («дорожной карты») по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса бассейна реки Дон.

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Мероприятие прошло в режиме видеоконференции под председательством губернатора Ростовской области Василия Голубева.

В своем выступлении сенатор проинформировал, что согласно поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга на контроле профильного Комитета СФ с июля 2020 года находится вопрос о состоянии экосистемы Цимлянского водохранилища и сохранении потенциала водохозяйственного комплекса Нижнего Дона. «Мы прорабатывали с регионами и федеральными министерствами включение мероприятий по оздоровления Цимлянского водохранилища в действующие госпрограммы», — сообщил Сергей Митин.

В этой связи сенатор проинформировал, что в феврале 2021 г. Комитет СФ провел «круглый стол» на тему «Сохранение экосистемы Цимлянского водохранилища и потенциала водохозяйственного комплекса Нижнего Дона: проблемы и пути решения». Мероприятие с участием сенаторов, представителей федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Ростовской и Волгоградской областей получило хороший отклик из регионов, дало импульс к принятию ответственных решений.

«В программу заседания были включены вопросы, касающиеся комплекса мер, направленных на оздоровление Цимлянского водохранилища и его притоков, включая мероприятия по сохранению среды обитания водных биологических ресурсов, рационального использования водных ресурсов и сокращения объемов безвозвратного водопотребления на объектах промышленности, сельского и жилищно-коммунального хозяйства», — рассказал Сергей Митин.

По его словам, сенаторы и эксперты обсудили проблемы, связанные с деградацией экосистемы и потенциала водохозяйственного комплекса Цимлянского водохранилища и Нижнего Дона, оказывающих существенное влияние на социально-экономическое развитие 15 регионов бассейна Нижнего Дона. Были проанализированы перспективы решений, позволяющих гарантированно обеспечить водными ресурсами развитие регионов указанного бассейна, сохранить и восстановить водные объекты до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, устранить проблемы с бесперебойным обеспечением жителей городов питьевой водой.

«В ходе обсуждения было установлено, что для реализации мероприятий по оздоровлению бассейна реки Дон и Цимлянского водохранилища требуются существенные финансовые затраты всех уровней власти, комплексное решение вопросов, необходимы более масштабные меры по оздоровлению и развитию всего Донского бассейна», — отметил сенатор.

Сергей Митин сообщил, что рекомендации «круглого стола» были направлены в Правительство РФ и федеральные и региональные органы власти.

Законодатель напомнил, что по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации в феврале 2021 г. Председателя Правительства РФ Министерству природных ресурсов и экологии РФ поручено разработать «дорожную карту» по реализации мероприятий в рамках национального проекта «Экология», направленных на оздоровление и развитие водохозяйственного комплекса реки Дон.

«В мае этого года мы провели выездное заседание нашего Комитета в городе Ростов-на-Дону и рассмотрели вопрос выполнения поручения главы Правительства РФ о разработке «дорожной карты» по реализации мероприятий, направленных на оздоровление и развитие водохозяйственного комплекса реки Дон в рамках нацпроекта «Экология», — сказал сенатор.

Как уточнил парламентарий, «дорожная карта» включает в себя 22 мероприятия. В ее проекте предусмотрены строительство Багаевского гидроузла на реке Дон, реконструкция Донского магистрального канала, строительство и реконструкция комплексов очистных сооружений, проведение комплексной рыбохозяйственной мелиорации и другие работы.

Сенатор также проинформировал, что в июне на очередном заседании Совета Федерации заместителю Председателя СФ Николаю Журавлеву ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области поручено внести на рассмотрение Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период предложение о выделении бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, направленных на оздоровление и развитие водохозяйственного комплекса реки Дон. Это, безусловно, положительный значимый итог совместной работы Комитета, регионов, федеральных органов власти, подчеркнул Сергей Митин.

«Пока нельзя сказать, что «дорожная карта» решит все проблемы бассейна, всех регионов. Но она станет надежным заделом для будущий работы по спасению всего Донского бассейна», — уверен парламентарий.

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