Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил новую экспозицию «Город трудовой доблести» в Музее истории города Ярославля.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области вместе с мэром Ярославля Владимиром Волковым посетил мероприятие, посвященное торжественному открытию нового экспозиционного комплекса «Город трудовой доблести» в Музее истории.

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Сенатор напомнил, что почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено городу Указом Президента России в прошлом году за героический труд и огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Сергей Березкин отметил, что ярославские предприятия быстро перепрофилировались с началом войны и начали выпускать 125 видов военной продукции. Химзаводы — 455 видов. Знаменитый ярославский текстиль был очень востребован фронтом и тылом (в его производстве во время войны город продолжал оставаться в числе лидеров в стране). Особенно важное оборонное значение принадлежало ярославским предприятиям машиностроения и нефтехимии. За годы войны по сравнению с 1941 годом выпуск Ярославлем продукции химической и резиновой промышленности увеличился почти вдвое, а машиностроения — более чем в 2 раза. Кроме того, за годы войны 17 предприятий становились победителями Всесоюзных социалистических соревнований и получали переходящее Красное знамя.

Сергей Березкин посетил новую экспозицию «Город трудовой доблести» в Музее истории города Ярославля

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Сергей Березкин посетил новую экспозицию «Город трудовой доблести» в Музее истории города Ярославля

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Сергей Березкин посетил новую экспозицию «Город трудовой доблести» в Музее истории города Ярославля

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Сергей Березкин посетил новую экспозицию «Город трудовой доблести» в Музее истории города Ярославля

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Сергей Березкин посетил новую экспозицию «Город трудовой доблести» в Музее истории города Ярославля

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Сергей Березкин посетил новую экспозицию «Город трудовой доблести» в Музее истории города Ярославля

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Сергей Березкин посетил новую экспозицию «Город трудовой доблести» в Музее истории города Ярославля

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Сергей Березкин посетил новую экспозицию «Город трудовой доблести» в Музее истории города Ярославля

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«Присвоением почетного звания Города трудовой доблести мы обязаны нашим землякам, в тяжелейшие военные годы героически трудившимся в тылу. Мы испытываем огромную гордость за ярославцев, их военные и трудовые подвиги, мужество, стойкость и самоотверженность. И наша святая обязанность — сохранить память об их весомом вкладе в достижении Великой Победы. Экспозиционный комплекс «Город трудовой доблести» — это память о героях, которые ковали Победу, это наша история, которую мы будем передавать из поколения в поколение!», — сказал Сергей Березкин.

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