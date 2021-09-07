Сборная России лидирует в медальном зачёте I Игр стран СНГ

Source: Russia Ministry of Sport

С 4 по 11 сентября в Казани проходят I Игры стран Содружества Независимых Государств. В них принимают участие около 1300 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из девяти стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана.

Всего с начала Игр российские спортсмены выиграли 80 медалей, из них 51 золотую, 15 серебряных и 14 бронзовых. В настоящее время они занимают первое место в медальном зачете, на втором месте – Узбекистан с 47 медалями (15-18-14), на третьем – Казахстан с 50 медалями (7-15-28).

На сегодняшний день россияне выиграли медали в шести видах спорта: баскетболе 3х3 (2 золотые медали), боксе (15-18-6), борьбе на поясах (4-1-6), спортивной борьбе (21-6-0), корэше (9-0-1) и пулевой стрельбе (0-0-1).

Спортсменам ещё предстоит разыграть медали в 10 видах спорта: бадминтоне, дзюдо, каратэ, настольном теннисе, самбо, стендовой стрельбе, тайском боксе, танцевальном спорте, футзале и художественной гимнастике.

Игры стран СНГ учреждены Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 25 октября 2019 года. Изначально мероприятие должно было состояться в 2020 году, но в связи с эпидемиологической обстановкой было перенесено на год.

Общую координацию подготовки Игр осуществляет Совет по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств – участников Содружества Независимых Государств. Организаторами мероприятия являются Министерство спорта Российской Федерации, Министерство спорта Республики Татарстан и АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Интернет-трансляцию соревнований можно смотреть на сайте Игр ciskazan2021.com.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет победителей и призёров соревнований I Игр стран СНГ и желает спортсменам удачи и новых побед!

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI