Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#ОПК07.09.2021 17:38

Решетнёвцы – участники федерального кадрового резерва ОПК

Специалисты компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») вошли в федеральный кадровый резерв руководящего состава оборонно-промышленного комплекса.

В целях формирования федерального кадрового резерва подготовку по специальной обучающей программе пройдут семьдесят представителей крупнейших российских госкомпаний и холдингов. От Решетнёвской фирмы в проекте участвуют первый заместитель генерального директора — первый заместитель генерального конструктора Юрий Выгонский, а также заместитель директора — главный конструктор Отраслевого центра крупногабаритных трансформируемых механических систем Фёдор Синьковский.

Программа, разработанная силами корпоративных академий Роскосмоса, Росатома и Ростеха и рассчитанная на полгода, знакомит будущих директоров и генеральных конструкторов с передовым опытом управления по целому ряду направлений. В состав учебных модулей включены дисциплины, необходимые для достижения лидерства в управлении системами, командами, портфелем заказов и финансами. Также в этом году обучающий курс был дополнен конференциями по темам диверсификации, управления предприятием ОПК в новых реалиях, технологическим трендам и цифровой трансформации.

В настоящее время участники приступили к разработке проектов, направленных на повышение эффективности производственных процессов по приоритетным для государства направлениям. Итоговые аттестационные работы будут представлены комиссии, в которую войдут руководители ОПК. Завершить подготовку специалистов по программе федерального кадрового резерва планируется 30 ноября 2021 года.

Работа по формированию и развитию федерального кадрового резерва ОПК была организована в 2020 году по решению коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Важность проекта и необходимость его дальнейшего развития были отмечены Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках заседания Военно-промышленной комиссии Российской Федерации 18 сентября 2021 года.

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