Рено Селигман: Росстат оказался среди лидеров и продолжает реализацию масштабных инноваций в различных областях статистики

Source: Russian Federation State Statistics Service

Международная научно-практическая конференция, посвященная итогам реализации проекта «Развитие системы государственной статистики-2» открылась в Росстате 6 сентября.

О значении проекта, реализованного благодаря многолетнему сотрудничеству Федеральной службы государственной статистики со Всемирным банком, рассказал в своем вступительном слове руководитель Росстата Павел Малков.

«Нам удалось сделать серьезный шаг вперед – от формального соблюдения международных стандартов мы перешли к развитию методологии с учетом альтернативных источников данных. Это позволило нам использовать новые индикаторы, а главное – повысить оперативность в самых различных областях статистики. Как результат, мы обеспечиваем объективную оценку социально-экономического развития России с учетом рекомендаций международных организаций».

Важным итогом проекта, по мнению Павла Малкова, стала фундаментальная модернизация IT-инфраструктуры: от внедрения электронного документооборота до создания централизованной системы сбора и обработки статистических данных.

Также Павел Малков отметил значение образовательного вектора в рамках проекта.

«За время реализации проекта передовым международным методологическим подходам обучено более четырех тысяч специалистов-статистиков. Большинство – молодые люди, которые станут нашим главным стратегическим ресурсом. Многие из них очно или в онлайн-режиме принимают участие в нашей конференции, часть из них – участники и победители конкурса «Лидеры Росстата».

Руководитель Росстата напомнил, что история совместных проектов со Всемирным банком насчитывает уже не один десяток лет. В 90-е годы первый заем Всемирного банка стал для нас по сути окном в мир международных стандартов и практик, а в двухтысячные сотрудничество позволило продолжить системную трансформацию российской статистики.

Павел Малков поблагодарил всех участников проекта: команду Всемирного банка, коллег из Минэкономразвития России, Минфина России и Минцифры России, а также всех международных экспертов. В проекте участвовали специалисты из 15 стран, в том числе традиционные партнеры из Франции, Германии и Финляндии.

Представитель Всемирного банка в России Рено Селигман напомнил, что ключевое направление работы Всемирного банка — решение социально-демографических проблем. Для эффективной работы в этом направлении необходима разработка надежных методик. Именно поэтому фундаментальной частью проекта стала цифровизация российской статистики:

«На пути в XXI веке мы и Росстат должны были пройти через этап масштабной модернизации всего спектра используемых информационных технологий. Это позволило сократить нагрузку на респондентов и обеспечить безопасный обмен данных, их обработку за счет средств автоматизации. Благодаря этим достижениям Росстат оказался среди лидеров и продолжает реализацию масштабных инноваций в различных областях статистики. Полагаю, что все мы можем испытывать чувство глубокой гордости за многочисленные достижения. Поверьте, благодаря им удалось улучшить качество жизни множества россиян, за счет эффективных решений, подкрепленных реальными данными. Качественная официальная статистика, которая соответствует мировым стандартам и вызывает доверие, абсолютно необходима для того, чтобы страны процветали в XXI веке – веке данных».

Представитель Министерства экономического развития Олег Гребенников отметил эффективность работы всех участников проекта и сказал, что благодаря РСГС-2 были разработаны методологические материалы, поддерживающие практическую реализацию современных мировых стандартов формирования статистических данных с учетом особенностей российской экономики

Конференция, начавшаяся шестого сентября, открывает цикл международных мероприятий, организованных Росстатом. Всю неделю специалисты Росстата совместно с коллегами из различных стран будут обсуждать различные аспекты реализации проекта РСГС-2. Финалом станет проведение 10 сентября в Москве, в рамках третьего Всемирного форума ООН по данным, международной конференции «Дорога в Берн», посвященной удобству использования статистики бизнесом и обычными пользователями.

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