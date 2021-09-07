Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#OneWeb#Главкосмос07.09.2021 15:50

Разгонный блок «Фрегат» перевезли на заправочно-нейтрализационную станцию на Восточном

Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») на космодроме Восточный транспортировали разгонный блок «Фрегат» из монтажно-испытательного корпуса ракеты-носителя на заправочно-нейтрализационную станцию.

Данные работы выполняются в рамках подготовки к запуску 49-й миссии космических аппаратов спутниковой компании OneWeb. В ближайшее время российские специалисты приступят к заправке разгонного блока компонентами топлива и сжатыми газами.

Запуск состоится в рамках выполнения контрактов компании «Главкосмос» (дочернее предприятие Госкорпорации «Роскосмос») с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запусков космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя «Союз-2») и компанией Starsem.

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