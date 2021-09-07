Председатель СФ В. Матвиенко встретилась с Председателем ПАСЕ Х. Дамсом

Source: Russia – Council of the Federation

Встреча прошла «на полях» 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене.

Состоялась встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга с Председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом.

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Встреча прошла «на полях» 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов в столице Австрии Вене.

Собеседники «сверили часы» по актуальным международным проблемам, коснулись вопросов деятельности Совета Европы.

В ходе беседы Валентина Матвиенко отметила, что конференция спикеров парламентов даёт возможность поговорить о тех вопросах, которые наиболее волнуют. «Начался новый политический сезон. Впереди осенняя часть 72-й сессии ПАСЕ, а также Европейская конференция председателей парламентов, которая пройдет в октябре в Афинах».

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом

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Глава СФ поблагодарила собеседника за открытость к диалогу, конструктивный подход к сотрудничеству с Федеральным Собранием России, Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ. «Идёт постоянное взаимодействие, в том числе в формате видеоконференцсвязи. Мы всегда откровенно обуждаем все вопросы».

Хендрик Дамс отметил важность диалога, который будет продолжен на Европейской конференции спикеров парламентов в Афинах 21–22 октября 2021 года.

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