Н. Семисотов: В Волгоградской области уделяется большое внимание модернизации Домов культуры

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Сенатор принял участие в открытии обновленного Дома культуры в Серафимовичском районе.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области Николай Семисотов СемисотовНиколай Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области посетил Серафимовичский район и принял участие в открытии Дома культуры «Дон» после проведенной модернизации.

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В торжественном мероприятии участвовали председатель областной Думы Александр Блошкин, руководители профильных ведомств органов исполнительной власти, а также жители муниципального образования.

Николай Семисотов отметил, что ремонтные работы проведены в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». В этом году в разных районах Волгоградской области в общей сложности будут модернизированы десять муниципальных ДК, добавил сенатор.

Он сообщил, что на работы в Доме культуры «Дон» было выделено 20 млн руб. из регионального бюджета. Это позволило полностью заменить коммуникации в здании, обновить фасад, окна и двери, световые приборы, гардероб и зрительный зал. Кроме того, оборудована новая система кондиционирования и мультимедийный комплекс.

Николай Семисотов посетил Серафимовичский район и принял участие в открытии Дома культуры «Дон» после проведенной модернизации

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Николай Семисотов посетил Серафимовичский район и принял участие в открытии Дома культуры «Дон» после проведенной модернизации

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Николай Семисотов посетил Серафимовичский район и принял участие в открытии Дома культуры «Дон» после проведенной модернизации

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«Все это позволяет использовать объект как площадку разной функциональной направленности – от показа фильмов до проведения творческих и деловых мероприятий. Такая модернизация – отличный подарок городу и району», — сказал Николай Семисотов.

Сенатор подчеркнул, что в Волгоградской области модернизация существующих и создание новых культурных пространств является одной из задач, поставленных губернатором Андреем Бочаровым. За последние семь лет обновление произошло в более чем сотне домов культуры, открыты более 20 кинотеатров в городских и районных ДК.

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