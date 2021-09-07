Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Космодромы#Восточный#Циолковский#Дмитрий Рогозин#ЦЭНКИ07.09.2021 22:55

Новые дома скоро передадут городу рядом с космодромом Восточный

Новые дома в ЗАТО Циолковский, который находится рядом с космодромом Восточный, скоро будут переданы космодрому. Об этом сообщил в понедельник гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Скоро молодому городу и космодрому будут переданы новые дома. По мере ввода новых стартовых комплексов и программ развития космодрома будет вводиться и новое жилье для дополнительного персонала Восточного», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По словам главы Роскосмоса, филиал Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина на космодроме появится к первому полету корабля «Орел» с экипажем — к 2025 году.

В апреле генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Руслан Мухамеджанов в интервью ТАСС сообщил, что в 2021 году будет завершено строительство трех домов суммарно на 258 квартир в микрорайоне Звездный города Циолковский. Всего планируется продолжить строительство девяти объектов первой очереди космодрома, порученных ЦЭНКИ правительством РФ.

Источник: ТАСС6 сентября 2021 года, 09:51

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