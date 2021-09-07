Новое качество данных для управления туристической отраслью

Source: Russian Federation State Statistics Service

Управление туристический отраслью через анализ данных о туристических потоках и повышение эффективности использования статистической информации в сфере туризма обсуждалось на совещании под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

Начиная совещание Дмитрий Чернышенко отметил, что

запущен «актуальный и важный для граждан страны национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Для эффективного использования его инструментов и в целом управления туристической отраслью нам необходимо отрегулировать механизм сбора и анализа данных. Особо отмечу потребность в данных о туристических потоках в разрезе регионов. Система сбора информации должна отвечать вызовам времени и соответствовать трендам развития туристического бизнеса».

Росстат видит запрос на модернизацию статистики туризма, заявил руководитель Росстата Павел Малков в своем выступлении.

«Необходимы новые показатели и, конечно, необходим новый уровень оперативности», – заявил он.

Главным вызовом, по мнению Павла Малкова, является методологическая разобщенность и отсутствие стандартизации большинства понятий, используемых в туристической отрасли: «Во многих регионах пытаются считать туристические потоки, но делают это по-своему. В результате, данные невозможно сравнивать, а значит невозможно увидеть ситуацию в стране в целом и принимать решения о поддержке туристической отрасли».

Особое внимание глава статистического ведомства уделил вопросам развития статистики туризма и внедрению новых показателей, позволяющих точнее оценивать туристические потоки в стране.

«Мы используем все возможности для расчета показателей в области статистики туризма, – отметил Павел Малков в своем выступлении. – Начали с административных источников данных, включили вопросы, связанные с туристической деятельностью, в традиционное для Росстата ежеквартальное обследование условий жизни, в рамках которого охватывается порядка 50 тысяч домохозяйств. Экспериментируем с большими данными. Это позволит со следующего года оценивать в ежемесячном режиме туристические потоки, а в ежегодном режиме – вклад туризма в экономику региона».

Еще одним шагом вперед станет учет деятельности владельцев небольших частных гостиниц или апартаментов, так называемых индивидуальных средств размещения. С 2022 года появится возможность оценивать как на региональном, так и на муниципальном уровне новые показатели.

Говоря об использовании больших данных, руководитель Росстата отметил, что «уже подготовлен пилотный алгоритм использования данных мобильных операторов. Это позволит оценить ряд таких важных параметров, как средний чек, учесть ненаблюдаемый туризм, составить портрет туриста. Для регионов будет подготовлена типовая методика использования больших данных для расчета туристических потоков».

Заканчивая свое выступление Павел Малков еще раз отметил, что

«потребности пользователей радикально изменились. От Росстата и властей в целом ждут оперативности. Бизнес хочет видеть данные, пригодные для принятия решений. Самой власти, как на федеральном, так и на региональном уровне, нужна сопоставимость оценок, их применимость для анализа и прогноза, а международным организациям – гармонизированность данных для международных сравнений».

Заместитель руководителя Ростуризма Евгения Чухнова обратила особое внимание на важность предиктивных данных и прогнозных моделей, позволяющих прогнозировать туристические потоки и, в частности, планировать использование туристического кэшбэка для развития тех или иных направлений. В связи с этим Евгения Леонидовна обратила особое внимание на использование больших данных, получаемых у максимально широкого круга их владельцев. В частности, заместитель руководителя Ростуризма анонсировал готовность Центробанка рассчитывать экспорт туристических услуг.

Еще одним важным элементом новой стратегии использования данных для управления туристической отраслью Евгения Леонидовна считает максимальную глубину анализа, позволяющую увидеть ситуацию на муниципальном уровне, что особенно важно для туристических регионов с большим числом курортов, таких как Краснодарский край, Крым и т.д.

Заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Евгений Мейтес отметил важность внедрения новых показателей, анонсированных Росстатом. Также он проинформировал участников совещания о результатах пилотного проекта по использованию возможностей данных сотовых операторов для сбора статистики туризма, осуществляемого Аналитическим центром совместно с Администрацией Санкт-Петербурга.

Представитель Аналитического центра обратил внимание участников совещания на проблемы и опасности «творческого» отношения к статистике туризма в регионах.

«Каждый регион имеет свое представление о туристических потоках. Невозможность сравнивать и анализировать данные, предоставляемые регионами, мешает предлагать эффективные решения для развития отрасли», – отметил Евгений Мейтес.

Вице-президент «ОПОРЫ России», руководитель комитета по туризму Алексей Кожевников обратил внимание на то, что сегодня далеко не все показатели статистики туризма позволяют оценивать реальное состояние отрасли. До сих пор не рассчитывается рентабельность бизнеса, доходность на номер и ряд других.

Подводя итог совещанию Дмитрий Чернышенко обратил особое внимание на то, что совершенствование статистики туризма должно сопровождаться радикальным снижением нагрузки на бизнес.

«Стратегия сбора данных будет строиться на принципах максимальной глубины и погруженности, а использование более точных данных позволит прогнозировать турпотоки и принимать своевременные управленческие решения, в том числе губернаторами на местах», – добавил вице-премьер.

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