На IX Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» будут открыты 16 спортивных объектов в 13 регионах страны в режиме ВКС

Source: Russia Ministry of Sport

8 сентября в Казани в МВЦ «Казань Экспо» на IX Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» состоится открытие в режиме телемоста 16 спортивных объектов в 13 регионах страны, построенных в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В мероприятии примут участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко (по видеосвязи), Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Торжественная церемония начнётся в 10:15 на стенде федерального проекта «Спорт – норма жизни». На связь выйдут руководители регионов, в которых откроют объекты спортивной инфраструктуры – это Удмуртская Республика, Ярославская область, Воронежская область, Калужская область, Республика Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесская Республика, Тверская область, Республика Татарстан, Красноярский край, Мурманская область, Саратовская область, Калининградская область и Чеченская Республика.

В Татарстане откроют универсальный спортивный зал в г. Кукмор и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Казани. В Удмуртской Республике – плавательный бассейн в Ижевске. В Ярославской области – физкультурно-спортивный комплекс в р.п. Красные Ткачи с универсальным спортивным залом и тренажёрным центром. В Красноярском крае – физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Сухобузимское и быстровозводимую крытую спортивную площадку в Курагинском районе. В Тверской области – пять стрелковых галерей на 16 огневых позициях в рамках завершения первого этапа строительства регионального спортивного тренировочного центра стрелковых видов спорта «Березино». В Воронеже – физкультурно-оздоровительный комплекс по спортивной гимнастике. Во Владикавказе – тренировочный центр подготовки по спортивной борьбе. В Карачаево-Черкессии – физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в ауле Адыге-Хабль. В Мурманской области – административно-спортивный комплекс специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в Кировске. В Саратовской области – спортивно-оздоровительный комплекс в г. Шиханы и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. В Чеченской Республике – физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа с футбольным полем и беговыми дорожками в городском округе Аргун. В Калуге Дворец спорта был открыт несколькими днями ранее и уже в полной мере функционирует.

Проекты в Республике Татарстан, Саратовской области и Чеченской Республике реализованы при поддержке политической партии «Единая Россия».

Трансляция всех мероприятий Форума будет доступна на официальном сайте https://sportforumrussia.ru.

Пресс-служба Минспорта России

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