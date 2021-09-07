Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в работе «круглого стола» по теме «Экология культуры».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики Любовь Глебова ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики в ходе работы в регионе приняла участие в заседании «круглого стола» на тему «Экология культуры». Мероприятие состоялось в «Глазовском государственном педагогическом институте имени В.Г. Короленко».

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«Экологическая повестка будет актуальна в мире еще долгое время, и ее расширение – это реальность», – отметила Любовь Глебова.

Она обратила внимание на то, что экологическая повестка в современном понимании шире, чем просто борьба за сохранение того или иного лесного массива или парковой территории в городе.

«Президент нашей страны обозначил тематику устойчивого развития, тематику «зеленой» повестки дня как стратегическую задачу, которая имеет отношение к формированию идеологических основ нашего государства», — сказала Любовь Глебова.

Любовь Глебова в ходе работы в регионе приняла участие в заседании «круглого стола» на тему «Экология культуры»

Она указала на то, что заданный тренд напрямую перекликается с деятельностью грантовой программы «Православная инициатива».

Сенатор отметила, что гражданские инициативы, в том числе в области экологии, необязательно должны иметь глобальный масштаб. «Это может быть практика маленьких дел», — уверена парламентарий.

«Мы стоим у истоков разработки модели, как простыми действиями – не всеохватными, не очень масштабными – мобилизовать и мотивировать людей, готовых добиваться того, чтобы «зеленая» повестка дня стала частью душевного состояния, частью правил, по которым собирается жить конкретный человек, его семья, дети и внуки», – подчеркнула Любовь Глебова.

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