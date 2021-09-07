Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Дмитрий Рогозин#Российская орбитальная станция07.09.2021 03:30

КПД новой российской орбитальной станции будет выше, чем у МКС

Роскосмос планирует создать российскую орбитальную служебную станцию с коэффициентом полезного действия выше, чем у МКС. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы хотим сделать станцию, коэффициент полезного действия которой будет на несколько порядков выше, чем у МКС», — сказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее он заявлял, что новая станция, развертывание которой планируется начать через пять-шесть лет, будет обладать элементами искусственного интеллекта. Кроме того, в ее составе будут присутствовать внекорабельные роботы. По мнению Рогозина, станция в комплексе с перспективным ядерным буксиром «Зевс» может стать прототипом для будущих систем длительных межпланетных космических перелетов.

Источник: ТАСС4 сентября 2021 года, 21:43

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