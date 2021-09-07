Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космоквантум07.09.2021 19:40

Космос становится ближе

В городе Ижевске на базе Академии «Калашников» ждут будущих покорителей космоса. С нового учебного года школьники смогут по своему интересу выбрать направление «Космос».

Учебная программа для него создавалась молодыми учёными Удмуртии и профессионалами Роскосмоса. Будущих учеников ждет интересная теория и решение задач, которые стоят перед настоящими космическими инженерами: 3D-моделирование в среде «Компас 3D», программирование микроконтроллеров, работа с конструкторами типа CubeSat и лабораторной оснасткой, работа со станцией приема спутниковых данных «Вьюнок» и многое другое. Учебные дисциплины рассчитаны на школьников от 14 лет с хорошими знаниями физики, информатики и математики на уровне 7-8 класса.

Направление «Космос» появилось в ходе реализации совместного соглашения между Правительством Удмуртии и Госкорпорацией «Роскосмос». Его основная цель — популяризация инженерных специальностей, которые востребованы на предприятиях Госкорпорации, развитие у школьников интереса к современным технологиям.

Госкорпорация «Роскосмос», начиная с 2016 года является индустриальным партнером федеральной сети детских технопарков «Кванториум» и поддерживает профильное направление «Космоквантум», ставшим уникальной образовательной средой для ускоренного развития по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям в интересах организаций ракетно-космической отрасли, а также реализации научно-образовательных программ, проектов и мероприятий.

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