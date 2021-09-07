Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Корпоративная Академия Роскосмоса#Дмитрий Рогозин#Владимир Матвейчук07.09.2021 13:30

Комитет ООН по космосу одобрил инициативу создания нового регионального образовательного центра по космической науке и технике

В период с 25 августа по 3 сентября 2021 года состоялась 64-я сессия Комитета ООН по исследованию космического пространства в мирных целях, в ходе которой в рамках пункта 12 повестки дня «Использование космических технологий в системе ООН» Госкорпорация «Роскосмос» выступила с официальным докладом о создании в Российской Федерации Евразийского космического образовательного центра — регионального центра по космической науке и технике, аффилированного с ООН.

Выступая перед представителями 95 государств, входящих в состав Комитета по использованию космического пространства в мирных целях, директор Департамента кадровой и социальной политики Госкорпорации «Роскосмос» Владимир Матвейчук рассказал о прогрессе в создании на базе Корпоративной Академии Роскосмоса Евразийского космического образовательного центра и об успешно завершенной оценочной миссии, в результате которой все международные эксперты единогласно поддержали инициативу Российской Федерации об учреждении нового регионального образовательного центра ООН по космической науке и технике.

«Открытие Евразийского космического образовательного центра мы рассматриваем как важный вклад в Достижение целей устойчивого развития», — отметил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

В продолжение повестки Комитета ООН Корпоративная Академия Роскосмоса сделала презентацию, в которой подробно представила проект Евразийского космического образовательного центра и его образовательных партнеров. В целях повышения эффективности деятельности и повышения качества образовательных программ Центра Корпоративная Академия Роскосмоса планирует наладить взаимодействие с действующими региональными центрами, аффилированными с ООН, и государствами, которые заинтересованы в наращивании человеческого потенциала космической отрасли.

«Концепция создания регионального центра ООН по космической науке и технике, распределенного по территории Российской Федерации, озвученная несколько лет назад, не имеет аналогов ни в России, ни в мире. Ее проработка потребовала большой и кропотливой работы, но главным образом, то с чего мы начали — подбора правильной команды проекта. С учетом текущих результатов я могу уверенно сказать, что Евразийский космический образовательный центр — глобальный проект Корпоративной Академии Роскосмоса и Роскосмоса в целом — успешно стартовал и сейчас набирает высоту», — отметил Владимир Матвейчук.

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