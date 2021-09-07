Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор провела приемы граждан в ряде отдаленных районов Рязанской области.
Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Ирина Петина ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области в ходе рабочей поездки в регион провела приемы граждан в ряде отдаленных районов.
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В мероприятиях также участвовали руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области Владимир Никешкин, уполномоченные по правам человека и правам ребенка в регионе Наталья Епихина и Анжелика Евдокимова, начальник аппарата бизнес-омбудсмена Максим Майоров, руководитель Рязанского межрайонного следственного отдела Александр Логинов.
В обращениях граждан затрагивались вопросы оформления земельных участков в собственность, постановки на кадастровый учет, обустройства территорий, обеспечения жильем детей-сирот, работы предпринимателей.
Ирина Петина в ходе рабочей поездки в регион провела приемы граждан в ряде отдаленных районов
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Ирина Петина в ходе рабочей поездки в регион провела приемы граждан в ряде отдаленных районов
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Ирина Петина в ходе рабочей поездки в регион провела приемы граждан в ряде отдаленных районов
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Ирина Петина в ходе рабочей поездки в регион провела приемы граждан в ряде отдаленных районов
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Ирина Петина в ходе рабочей поездки в регион провела приемы граждан в ряде отдаленных районов
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Часть поднятых вопросов удалось решить сразу. Остальные будут проработаны совместно с профильными органами и ведомствами, отметила Ирина Петина. Необходимые запросы направлены в соответствующие структуры федерального и регионального уровня. В ходе приема сенатор дала разъяснения по различным аспектам действующего законодательства.
«Всеми отмечена эффективность проведения приема в таком формате, позволяющем оперативно решать проблемы граждан. Практика подобных встреч и общения с жителями продолжится и в дальнейшем», — подвела итог парламентарий.
«Прием граждан — это возможность помочь жителям региона адресно, чтобы каждый заявитель был услышан. Только постоянный диалог власти и населения выявляет проблемы и позволяет решать их на местах», — подчеркнула сенатор.