Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#РД-171МВ#Союз-5#РКЦ Прогресс#Игорь Арбузов07.09.2021 14:35

Завершились огневые испытания второго двигателя для ракеты «Союз-5»

В научно-испытательном комплексе Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершились огневые испытания второго ракетного двигателя РД-171МВ. Программа испытаний выполнена в полном объеме. Испытания прошли в штатном режиме.

В ближайшее время НПО Энергомаш отправит в город Самару снятый с огневого стенда двигатель РД-171МВ. В Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, входит в Роскосмос) будет проведена сборка первой ступени ракеты-носителя «Союз-5» и двигатель пройдет еще ряд испытаний в составе первой ступени ракеты.

«Создаваемая ракета-носитель „Союз-5“ сможет выводить до 17 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, а с применением разгонного блока — до 5 тонн на геопереходную и до 2,5 тонны на геостационарную орбиты. Универсальная ракета для разных задач. Наше предприятие строго выдерживает все сроки по изготовлению двигателей, чтобы в 2023 году „Союз-5“ начал проходить летные испытания. Сейчас на стапелях нашего сборочного цеха собираются следующие экземпляры РД-171МВ, а производственные цехи изготавливают детали для узлов и агрегатов двигателей, которые встанут на стапель в следующем году», — рассказал Игорь Арбузов, генеральный директор НПО Энергомаш.

РД-171МВ — самый мощный в мире жидкостный ракетный двигатель разработан, выпускается и испытывается на НПО Энергомаш для первой ступени ракеты-носителя «Союз-5».

РД-171МВ — модификация двигателя РД-170/171, который был создан в середине 1980-х в рамках программы «Энергия — Буран» и обеспечил два пуска сверхтяжелой ракеты-носителя «Энергия». Кроме того, он успешно применялся на ракете среднего класса «Зенит» вплоть до завершения ее эксплуатации в проектах «Морской старт» (последний пуск состоялся в мае 2014 года) и «Наземный старт» (декабрь 2017 года).

«Это новый двигатель. В отличие от предшественников РД-171МВ имеет новые исполнительные механизмы системы управления, улучшенную защиту от возгораний и современную систему аварийной защиты. В нем ниже температура на турбине, самом напряженном элементе конструкции двигателя, что повышает ее ресурс. При этом тяга двигателя осталась прежней, а удельный импульс тяги стал выше. Проектирование этого двигателя в „цифре“ фактически упрощает дальнейшую модернизацию его агрегатов», — сообщил Петр Левочкин, главный конструктор НПО Энергомаш.

Проектирование РД-171МВ конструкторы НПО Энергомаш осуществляли в сквозной системе автоматизированного проектирования, которая предусматривает создание 3D-модели — подлинника конструкторской документации, используемой и конструкторами, и технологами.

MIL OSI