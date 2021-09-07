Д. Гусев совершил рабочую поездку на запад Ненецкого автономного округа

Source: Russia – Council of the Federation

Поездки в населенные пункты региона дают объективную картину жизни людей в глубинке, отметил сенатор.

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа, член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа совершил рабочую поездку в муниципальное образование «Пёшский сельсовет» и населенные пункты Заполярного района региона.

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В поездке парламентария сопровождал чемпион мира по боксу, Заслуженный мастер спорта Игорь Ружников, который является уроженцем этих мест.

В селе Нижняя Пеша сенатор осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс филиала «Спортивной школы олимпийского резерва «Труд». Денис Гусев передал в дар профессиональный спортивный инвентарь, пообщался с коллективом учреждения и молодежью. В ходе беседы прозвучали предложения присвоить ФОКу имя заслуженного земляка-спортсмена.

«Реализация государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе» даёт позитивные результаты. Мы видим, что число жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, увеличивается. У людей формируется осознанная потребность в регулярных занятиях. В тех населенных пунктах региона, где нет специализированных сооружений, жители активно пользуется спортивной инфраструктурой образовательных организаций», — сказал Денис Гусев.

Также в ходе поездки сенатор побывал в деревнях Верхняя Пёша и Волоковая. По его словам, дорога, соединяющая населенные пункты муниципалитета, содержится в отличном состоянии.

Глава сельсовета Галина Смирнова пояснила, что обслуживанием транспортной артерии занимается местный сельхозпроизводственный кооператив «Заполярье», финансирование осуществляется из регионального бюджета.

Также, в рамках реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» в населенных пунктах проходит монтаж новых площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

Денис Гусев, отметил, что в летний период муниципалитет активно благоустраивается, устанавливаются малые архитектурные формы, проходит ремонт тротуаров, а также реставрация памятников, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.

Кроме этого, проинформировал он, на 2022 год в «Пёшском животноводческом комплексе» запланировано строительство новой молочно-товарной фермы.

В ходе общения с сенатором жители обратили внимание на низкие темпы строительства жилья для переселения из ветхого аварийного жилищного фонда.

«Поездки в населенные пункты региона позволяют не терять связь с муниципалами и дают объективную картину жизни людей в глубинке. Это имеет большое значение в работе парламентария. Совместно с губернатором Ненецкого АО Юрием Бездудным постараемся решить проблемы, которые беспокоят сельчан», — подчеркнул Денис Гусев.

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