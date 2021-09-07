В. Матвиенко провела встречи с главами палат парламента Австрийской Республики

Source: Russia – Council of the Federation

Беседы прошли «на полях» 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене.

В ходе рабочего визита в Австрию Председатель СФ провела встречи с главами палат австрийского парламента – Президентом Федерального Совета Петером Рагглем и Президентом Национального совета Вольфгангом Соботкой.

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Встречи состоялись «на полях» 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов, которая проходит в столице Австрии Вене.

Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга отметила высокий уровень организаций мероприятий конференции спикеров, собравшей руководителей и представителей парламентов 108 стран мира.

В ходе бесед обсуждались вопросы развития российско-австрийских парламентских связей, в том числе по линии парламентских «групп дружбы», подчёркнута заинтересованность в обмене мнениями по широкой европейской и международной повестке.

Встреча Валентины Матвиенко с Президентом Федерального Совета Австрии Петером Рагглем

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Встреча Валентины Матвиенко с Президентом Федерального Совета Австрии Петером Рагглем

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Встреча Валентины Матвиенко с Президентом Федерального Совета Австрии Петером Рагглем

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Встреча Валентины Матвиенко с Президентом Федерального Совета Австрии Петером Рагглем

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Собеседники констатировали, что отношения между двумя государствами носят конструктивный характер, отличаются взаимным уважением и учетом интересов друг друга, активно развиваются культурные и гуманитарные связи, хорошая динамика у торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Валентина Матвиенко отметила, что Совет Федерации является «палатой регионов» и предложила активнее развивать межрегиональные связи, подключать к этому процессу представителей бизнес-сообщества.

Глава СФ поблагодарила австрийских парламентариев за проявляемое как руководством страны, так и гражданами бережное отношение к мемориалам и захоронениям советских воинов, павших в боях за освобождение Австрии от нацизма.

Были также затронуты вопросы совместных международных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, взаимодействия в сфере вакцинации населения и взаимного признания прививочных сертификатов.

Председатель СФ пригласила австрийских парламентариев принять активное участие в предстоящем в октябре нынешнего года Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге и Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу в 2022 году.

Во встречах принял участие заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев. КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл

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