В. Матвиенко: В Вене созданы все условия для результативного межпарламентского диалога

Source: Russia – Council of the Federation

Спикер СФ приняла участие в церемонии открытия 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие в церемонии открытия 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов.

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Конференция проходит в Вене. Она организована Межпарламентским союзом (МПС) в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и Парламентом Австрии. В форуме участвуют парламентарии из 115 стран мира, в том числе 103 спикера национальных парламентов. Пленарное заседание форума открыл Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чугонг.

В ходе конференции Валентины Матвиенко выступит на общих интерактивных дебатах, посвященных глобальным мерам реагирования на пандемию, вызванную COVID-19. Члены российской парламентской делегации участвуют в тематических дебатах по вопросам устойчивого развития, обеспечения гендерного равенства, борьбы с дезинформацией и разжиганием ненависти, парламентскому контролю за чрезвычайными мерами, вводимыми правительствами, а также в панельной дискуссии о роли парламентов в глобальном управлении.

«Всемирная конференция спикеров парламентов, которую проводит Межпарламентский союз, — крупнейшее и значимое событие в сфере международного парламентаризма», — отметила Председатель СФ, общаясь с журналистами. «Такие конференции проходят раз в пять лет. МПС и Парламент Австрии проделали огромную работу для того, чтобы провести нынешнюю конференцию в очном режиме — это очень важно: ничем не заменишь очное общение, личные контакты».

Валентина Матвиенко и Константин Косачев

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Пятая Всемирная конференция спикеров парламентов

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Пятая Всемирная конференция спикеров парламентов

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Валентина Матвиенко

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Григорий Карасин

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Валентина Матвиенко

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Лилия Гумерова

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Константин Косачев

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Пятая Всемирная конференция спикеров парламентов

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По словам спикера СФ, на конференции заявлены серьезные темы, подняты актуальные вопросы. «Парламентское взаимодействие всегда играло важную роль. В нынешнем турбулентном мире оно востребовано особенно. В Вене созданы все условия для такого результативного диалога, обеспечено самое высокое представительство. Это говорит о заинтересованности руководителей парламентов разных стран собираться и обсуждать проблемы, и находить пути их решения».

Председатель СФ высказала уверенность в том, что итоговый документ форума отразит все чаяния и тревоги, которые волнуют людей во всем мире. «Будут выработаны рекомендации по борьбе с новыми вызовами и угрозами», — сказала глава СФ.

В мероприятиях форума принимают участие заместители Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области и Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области и председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

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