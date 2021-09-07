В. Матвиенко: Блоковый эгоизм становится одним из главных препятствий для объединения усилий человечества

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ выступила на проходящей в Вене 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в рамках 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов выступила в общих интерактивных дебатах, посвященных глобальным мерам реагирования на пандемию, вызванную COVID-19.

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Мероприятие проходит в Вене. Оно организовано Межпарламентским союзом (МПС) в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и Парламентом Австрии.

Как отметила в своем выступлении Валентина Матвиенко, развитие событий в мире показывает, что международные отношения остро нуждаются в открытом доверительном диалоге. «Пандемия коронавирусной инфекции стала крупнейшим вызовом для мирового сообщества за последние десятилетия и обнажила целый ряд «болевых точек» как во внутренней политике государств, так и в международных делах».

Развитие событий в мире показывает, что международные отношения остро нуждаются в открытом доверительном диалоге

Стало ещё более очевидным, что мир как никогда взаимосвязан, что невозможно государству в одиночку противостоять пандемии, победить терроризм, нельзя на одном континенте добиться изменения климата и недопустимо пытаться обеспечить процветание и безопасность одних наций за счёт других, отметила спикер СФ. «Национальный и блоковый эгоизм становится одним из главных препятствий для объединения усилий человечества».

Общие интерактивные дебаты, посвященные глобальным мерам реагирования на пандемию, вызванную COVID-19

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Общие интерактивные дебаты, посвященные глобальным мерам реагирования на пандемию, вызванную COVID-19

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Общие интерактивные дебаты, посвященные глобальным мерам реагирования на пандемию, вызванную COVID-19

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Общие интерактивные дебаты, посвященные глобальным мерам реагирования на пандемию, вызванную COVID-19

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Общие интерактивные дебаты, посвященные глобальным мерам реагирования на пандемию, вызванную COVID-19

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Так называемые санкции жёстко бьют по населению, а в условиях пандемии лишают целые страны равного доступа к жизненно важным медикаментам, вакцинам, медтехнике, подчеркнула глава СФ. Она напомнила, что, выступая на саммите G-20, Президент России предложил на период пандемии создать так называемые «зелёные коридоры», свободные от торговых войн и санкций, для взаимопоставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

Россия первая в мире разработала вакцину от COVID-19, сегодня их уже пять. «Мы предложили всем заинтересованным государствам не только поставку вакцин, но и передачу технологий для их производства в этих странах», — сказала Валентина Матвиенко.

Она отметила, что сегодня российская вакцина «Спутник V» одобрена семьюдесятью государствами с охватом населения 4 млрд человек, это более 50 проц. населения Земли. «При этом мы столкнулись с жёстким сопротивлением и недопустимой политизацией даже такого гуманитарного акта. Для западных фармкомпаний – это бизнес, а для нас – это возможность спасти жизни людей», — подчеркнула глава СФ.

«К чему приводят попытки силой навязать другим народам политические модели извне, без учета национальных традиций, культуры, истории, мы все наблюдаем сегодня в Афганистане. Они оборачиваются настоящими трагедиями. Всё это – результат произвольного и безответственного обращения с нормами международного права, ведущего к подмене содержания принципа мультилатерализма», — отметила глава верхней палаты российского парламента.

По её мнению, попытки навязать мировому сообществу концепцию некого «миропорядка, основанного на кому‑то выгодных правилах», не имеют ничего общего с подлинной многосторонностью. «Убеждена, что в основе истинного многостороннего сотрудничества должны лежать взаимоуважение и принятие разнообразия мира, взаимодействие на основе единых принципов, закреплённых в Уставе ООН. Их коллективная разработка стала следствием тяжелейших испытаний, которые пережило человечество в XX веке. Действия, направленные на подрыв авторитета ООН, на ослабление доверия к выстраданным двумя мировыми войнами и устоявшимся нормам, создают риски повторения трагедий прошлого».

Переломить этот тренд, по словам Валентины Матвиенко, призвана инициатива Москвы о проведении саммита «пятёрки» постоянных членов Совета Безопасности ООН для обзора горизонта мирового развития и глобальной политики.

Сегодня все государства сталкиваются со все новыми и новыми вызовами, продолжила спикер СФ. «Возникают новые вирусы, новые угрозы здоровью людей. Победить их можно только наладив тесное сотрудничество. Нужно синхронизировать усилия в финансировании научных разработок, объединить ресурсы и лучшие умы и создать хорошую базу для профилактики, лечения, разработки вакцин». Глава СФ также призвала взаимно признать все вакцины от коронавируса, которые используются в мире, что позволит не ограничивать людей, не нарушать право граждан на передвижение по всему миру.

Мы все должны сделать выводы и извлечь уроки из пандемии, которая стала общепланетарной проблемой, сказала Валентина Матвиенко. «В этом зале находятся парламентарии практически всех стран мира. Наша роль очень велика особенно сегодня, когда мы видим, как перестают работать казалось бы испытанные инструменты и механизмы взаимодействия государств, подменяется сама суть мультилатерализма». Голос парламентариев должен звучать очень громко, заключила спикер СФ.

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6–8 сентября делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко находится в Австрийской Республике с рабочим визитом для участия в мероприятиях 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов.

Члены российской парламентской делегации принимают участие в тематических дебатах, посвященных вопросам устойчивого развития, обеспечения гендерного равенства, борьбы с дезинформацией и разжиганием ненависти, парламентскому контролю за чрезвычайными мерами, вводимыми правительствами, а также в панельной дискуссии о роли парламентов в глобальном управлении, организованной Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ.

В составе делегации — заместители Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области и Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области и председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

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