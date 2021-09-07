Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Конференция#ДЗЗ#РКЦ Прогресс#РКС#Роскартография07.09.2021 10:14

В Иркутске открылась конференция «Цифровая реальность: космические и пространственные данные, технологии обработки»

Вчера, 6 сентября 2021 года, в городе Иркутске открылась Международная научно-техническая конференция «Цифровая реальность: космические и пространственные данные, технологии обработки», организаторами которой являются Госкорпорация «Роскосмос», Роскартография и компания «Ракурс». Она призвана рассмотреть актуальные вопросы цифровизации космической и картографической отраслей, в том числе в рамках реализации национальных проектов Российской Федерации.

Приветственное обращение к участникам конференции от имени Генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина озвучил заместитель директора Департамента навигационных космических систем Госкорпорации Валерий Заичко. В приветствии отмечена высокая значимость проводимого мероприятия в условиях цифровой трансформации экономики Российской Федерации и необходимость использования космических данных для развития отрасли геодезии и картографии.

В первый день конференции на панельной дискуссии «Геопространственная индустрия в эпоху цифровой трансформации» выступили: Валерий Заичко (Роскосмос), Сергей Карутин (Роскартография), Игорь Кошечкин (Кадастрсъемка), Виктор Адров (Ракурс), Константин Литвинцев (Федеральная кадастровая палата) и Алексей Штейников (Росреестр). Кроме этого, с отдельным докладом на пленарном заседании «Правовые и технологические вызовы» выступил Валерий Заичко с докладом «Космическая геопространственная информация как инструмент цифрового государственного управления». В докладе было отмечено, что одной из составляющих информационного обеспечения цифровой трансформации экономики Российской Федерации является в том числе космическая геопространственная информация (КГПИ).

С целью формирования и внедрения в цифровую экономику Российской Федерации КГПИ Госкорпорацией «Роскосмос» ведется создание отечественной цифровой платформы для сбора, обработки, хранения и распространения данных дистанционного зондирования Земли из космоса в рамках проекта «Цифровая Земля» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Цифровая платформа обеспечит недискриминационный доступ потребителей к данным дистанционного зондирования Земли, представленным в виде постоянно обновляемого единого сплошного динамического покрытия всей территории Российской Федерации, а также к продуктам, услугам и сервисам ДЗЗ с использованием аппаратных и технических средств единой территориально-распределенной системы ДЗЗ.

Кроме того, в первый день конференции был представлен доклад главного конструктора по малым космическим аппаратам Ракетно-космического центра «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Артема Филатова «Малые космические аппараты разработки РКЦ „Прогресс“: текущее состояние и перспективы». В докладе в том числе был представлен малый космический аппарат стереоскопической съемки «Аист-2Т». Он позволит создавать 3D модели Земли, а также создать банк стереоскопической съемки на всю территорию земного шара.

Сегодня, 7 сентября, в ходе конференции состоится отдельное секционное заседание на тему: «Дистанционное зондирование Земли и технологии обработки: Космос» модератором которой является представитель Госкорпорации Валерий Заичко. На секционном заседании будут заслушаны доклады РКЦ «Прогресс» о новых разработках космических аппаратов дистанционного зондирования Земли на предприятии, а также выступление представителя Оператора космических средств ДЗЗ Госкорпорации (Российские космические системы, входит в Роскосмос) «О ходе выполнения заявок Росреестра и Роскартографии на космическую съемку в целях создания и обновления картографической продукции».

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