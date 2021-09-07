Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ВГУ07.09.2021 08:24

ВЦРД и ВГУ расширяют сотрудничество

Воронежский центр ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») и Воронежский государственный университет подписали договор о сотрудничестве.

Первым шагом в реализации документа станет открытие в сентябре текущего года совместной научно-исследовательской лаборатории на базе математического факультета ВГУ. Помещения для лаборатории уже выделены как на территории ВГУ, так и ВЦРД идет их техническое оснащение.

Одной из реализуемых задач лаборатории станет совместная разработка методологии построения математических моделей «цифровых двойников» изделий и агрегатов жидкостных ракетных двигателей для формирования единого информационного пространства управления производством и жизненным циклом выпускаемой продукции. Со стороны предприятия к работе лаборатории будут привлечены ведущие специалисты в области разработки и проектирования двигателей.

Кроме того, в соответствии с подписанным договором предприятие примет участие в совместной с ВГУ реализации таких крупных проектов, как создание и развитие научно-образовательного центра Воронежской области и сотрудничество в рамках Федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Наряду с этим будут расширены классические формы взаимодействия «вуз — работодатель»: организация совместных научно-технических конференций, повышение квалификации персонала, содействие трудоустройству выпускников.

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