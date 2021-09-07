Вниманию СМИ: Олег Матыцин примет участие в мероприятиях IX Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»

Source: Russia Ministry of Sport

8 сентября в Казани в МВЦ «Казань Экспо» начинает работу IX Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». В мероприятиях Форума примет участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Министр выступит на панельной дискуссии: «Реализация федерального закона о гармонизации законодательства в части физической культуры, спорта и образования». Начало – в 9:30.

На стенде федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» Олег Матыцин откроет в режиме ВКС 16 спортивных объектов в 13 субъектах Российской Федерации. В мероприятии примут участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко (по ВКС), помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Начало – в 10:15.

Олег Матыцин также осмотрит стенды выставки «Современный спорт – инновации и перспективы», «Готов к труду и обороне», АНО «Национальные приоритеты», «Универсиада-2023», «Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022» и другие.

В 12:00 Олег Матыцин примет участие в пленарном заседании «Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях». На мероприятии выступят заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, президент Глобальной ассоциации международных спортивных федераций Рафаэль Кьюлли, председатель Президиума 7-й сессии Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте Маркос Диас, президент Международной федерации плавания Хусейн Аль-Мусаллам, президент Международной федерации гандбола Хассан Мустафа, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. В режиме ВКС – президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв, президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, президент Объединённого мира борьбы Ненад Лалович, президент Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта Сабатино Араку.

В 13:30, сразу после пленарного заседания, запланирован пресс-подход Олега Матыцина.

Далее Министр посетит Академию лидеров волонтёров FISU (14:50 – 15:00).

В рамках Форума будут подписаны Соглашения между Минспортом России о взаимодействии с Республикой Хакасия, ОО РФСО «Локомотив», университетом «Синергия», ПАО Сбербанк (17.00 – 17:15).

Кроме этого, Олег Матыцин проведёт встречу с министрами спорта зарубежных государств (Египта, Узбекистана, Черногории, Армении, Беларуси) и президентами международных спортивных федераций (17:15 – 18.15).

Олег Матыцин и Министр по делам молодёжи и спорта Египта Ашраф Субхи подпишут Программу сотрудничества двух стран в сфере спорта на ближайшие два года (18:15 – 18:30). По итогам мероприятия – пресс-подход.

Пресс-служба Минспорта России

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