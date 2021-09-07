А. Кутепов: Для стимулирования развития рынка электромобилей требуется совершенствование законодательства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор направил письмо на эту тему Министру транспорта Российской Федерации.

Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил письмо Министру транспорта Российской Федерации, в котором подчеркнул необходимость совершенствования законодательства для стимулирования развития рынка электромобилей.

Смотрите также

Сенатор отметил, что с этой целью разработан проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации», разрешающий электромобилям и гибридным автомобилям движение и остановку на дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств.

«Проект Постановления соответствует положениям распоряжения Евразийского межправительственного совета «О плане мероприятий по обеспечению стимулирования производства и использования колесных транспортных средств с электрическими двигателями в государствах — членах Евразийского экономического союза на 2018–2020 годы», — напомнил парламентарий.

Андрей Кутепов добавил, что документ разработан во исполнение распоряжения Правительства РФ «Об утверждении Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года», а также соответствует Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 г.

Сенатор считает, что доступ на полосы для маршрутных транспортных средств может стать одной из мер поддержки спроса на электро- и гибридные автомобили. Это позволит увеличить долю таких машин в общей совокупности легковых автомобилей в России.

Согласно данным Аналитического агентства «Автостат» на 1 января текущего года, парк электромобилей в стране составил 10 836 единиц. Таким образом, в настоящее время доля электро- и гибридных автомобилей в России незначительна, в связи с чем требуются меры стимулирования и поддержки их владельцев, подчеркнул законодатель.

MIL OSI