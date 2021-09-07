Алексей Миллер и Владимир Семашко обсудили подготовку газотранспортной системы Беларуси к осенне-зимнему периоду

Source: Gazprom in Russian

Релиз

7 сентября 2021, 16:50

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации Владимира Семашко.

Стороны обсудили текущие и перспективные вопросы энергетического сотрудничества. В частности, внимание было уделено ходу работ по подготовке газотранспортной системы на территории республики к прохождению осенне-зимнего периода.

Справка

Между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» до конца 2021 года действуют контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики.

Управление информации ПАО «Газпром»

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