С. Михайлов проконтролировал исполнение работ по капитальному ремонту сельской школы Карымского района Забайкалья

Source: Russia – Council of the Federation

Ремонт проводится в рамках программы по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края в ходе работы в регионе посетил село Нарын-Талача Карымского района. Сенатор проконтролировал исполнение работ по капитальному ремонту в местной школе.

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В школе заменят старые окна на пластиковые, поменяют полы, систему отопления, канализацию, кровлю. Парламентарий отметил, что важно завершить все текущие работы на высоком уровне, сделав школу более удобной для учеников и преподавателей.

Сергей Михайлов рассказал, что ремонтные работы ведутся в рамках программы по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Сергей Михайлов в ходе работы в регионе посетил село Нарын-Талача Карымского района

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Сергей Михайлов в ходе работы в регионе посетил село Нарын-Талача Карымского района

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Сергей Михайлов в ходе работы в регионе посетил село Нарын-Талача Карымского района

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Сергей Михайлов в ходе работы в регионе посетил село Нарын-Талача Карымского района

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Сергей Михайлов в ходе работы в регионе посетил село Нарын-Талача Карымского района

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«Эта программа направлена, прежде всего, на приведение воздушно-теплового режима, водоснабжения и канализации зданий общеобразовательных организаций в субъектах РФ в соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Забайкальский край участвует в программе уже второй год подряд. В этом году, кроме школы села Нарын-Талача, также ремонтируется школа в селе Бада Хилокского района», — сообщил парламентарий.

Сергей Михайлов уточнил, что из федерального бюджета в рамках реализации программы было выделено в общей сложности 12 млрд руб. Забайкальский край из них получил 610,5 млн руб.

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