С. Березкин обсудил работу медицинских организаций, ход модернизации первичного звена здравоохранения в Ярославской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании главных врачей в департаменте здравоохранения и фармации региона.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области принял участие в совещании главных врачей в департаменте здравоохранения и фармации региона.

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Обсуждались вопросы, связанные с эпидемиологической ситуацией, работой медицинских организаций Ярославской области в нынешних условиях, вакцинацией населения против коронавируса и сезонного гриппа. Также участники совещания рассмотрели ход реализации мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2021 г.

«С удовлетворением убедился в предельной мобилизованности учреждений здравоохранения региона в существующих условиях борьбы с пандемией», — отметил Сергей Березкин. Сенатор поблагодарил главных врачей и трудовые коллективы за самоотверженный труд во благо спасения жизни и здоровья людей.

Сергей Березкин принял участие в совещании главных врачей в департаменте здравоохранения и фармации региона

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Сергей Березкин принял участие в совещании главных врачей в департаменте здравоохранения и фармации региона

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Сергей Березкин принял участие в совещании главных врачей в департаменте здравоохранения и фармации региона

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Сергей Березкин принял участие в совещании главных врачей в департаменте здравоохранения и фармации региона

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В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона Диана Смыслова, руководство департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, а также руководители медицинских организаций.

Сенатор вручил Благодарность Председателя Совета Федерации Анатолию Гулину, а также Почетную грамоту СФ — главному гематологу гематологического отделения Ярославской областной клинической больницы Валерию Лапину. Он награжден за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие системы здравоохранения региона.

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