С. Белоусов: Личный прием граждан позволяет ставить правильные задачи и добиваться ощутимых результатов

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе работы в Алтайском крае сенатор провел прием граждан.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края в рамках работы в регионе провел личный прием граждан.

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Обсуждались вопросы качества предоставления медицинских услуг, оказания материальной помощи гражданам, исполнения законодательства в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Как отметил Сергей Белоусов, наиболее актуальным является обеспечение этой категории граждан средствами реабилитации, путевками на санаторно-курортное лечение, социальное обслуживание детей-инвалидов на дому.

К сенатору обратилась жительница Алтайского края, которая проживает в краевом интернате для инвалидов войны и труда с дочерью — инвалидом детства. Дочь не может обходиться без посторонней помощи и нуждается в постоянном присмотре. Сама же заявитель после полученной три года назад травмы до конца не восстановилась. У семьи есть потребность в привлечении социального работника для оказания помощи.

Ряд обращений были связаны с необходимостью прохождения гражданами реабилитации и восстановления здоровья после перенесенного COVID-19.

Сергей Белоусов дал разъяснения о возможных вариантах решения поставленных вопросов в рамках действующего законодательства. Совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления заявителям оказана необходимая помощь.

По словам сенатора, работа с обращениями и личный прием граждан -отдельное важное направление работы. «Такой формат взаимодействия с жителями региона имеет особую ценность. Он позволяет ставить правильные задачи и добиваться ощутимых результатов».

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