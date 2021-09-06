Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПО Лавочкина#Орбитальные группировки#Арктика-М06.09.2021 15:51

Спутник «Арктика-М» принят в эксплуатацию

В пятницу, 3 сентября 2021 года, прошло заседание государственной комиссии по результатам лётных испытаний высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы «Арктика-М» с космическим аппаратом «Арктика-М» № 1 производства Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Госкомиссия рассмотрела результаты летных испытаний, принято решение испытания завершить, рекомендовано передать систему «Арктика-М» с космическим аппаратом «Арктика-М» № 1 в эксплуатацию.

Космический аппарат «Арктика-М» № 1 в составе орбитальной группировки «Арктика-М» — это первый из двух космических аппаратов «Арктика-М», попеременно сменяющих друг друга на рабочих участках орбит, что обеспечит непрерывный круглосуточный обзор северной территории Российской Федерации и арктического региона Земли. Совместное использование информации с высокоэллиптических спутников «Арктика-М» и геостационарных «Электро-Л» позволит решить задачу квазинепрерывного получения оперативных гидрометеоданных.

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