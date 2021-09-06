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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ06.09.2021 15:40

Протон-ПМ организовал обучение сотрудников для закрытия узких мест на производстве

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») организовала производственно-экономические курсы для вновь принятых контролёров без опыта работы по профессии. Аттестация состоялась в конце августа 2021 года. Слушателям присвоен четвёртый разряд, с которым они продолжат работать в сборочном и механических цехах предприятия.

Обучение проходило с июня по август 2021 года и включало в себя как теоретические дисциплины на базе отдела развития персонала предприятия, так и производственную практику в цехах. Охвачено три направления подготовки контролёров: сборочно-монтажные работы, станочные и слесарные работы, измерительные приборы и специальный инструмент. В качестве преподавателей выступили сотрудники Протон-ПМ.

Техническому чтению и чтению чертежей, материаловедению контролёров обучил начальник конструкторского бюро литейной оснастки Антон Овчинников, о допусках и посадках, технических измерениях рассказал начальник конструкторского отдела технологической оснастки Алексей Вишняков, с политикой предприятия в области качества, организацией технического контроля познакомил заместитель главного контролёра по металлургическим и механическим цехам Андрей Паникаровских. Спецкурсы читали контрольные мастера цехов. За каждым контролёром закрепили наставника на производстве. Новым сотрудникам показали и конечный продукт деятельности предприятия, организовав экскурсию по цеху сборки ракетных двигателей.

Рамиль Муксинов, заместитель главного контролёра Протон-ПМ: «Мы заинтересованы в опытных контролёрах, знакомых с технологией и уже работавших в аэрокосмической промышленности, однако рынок труда сегодня ограничен. Подобное обучение помогает закрывать узкие места на производстве. К нам приходят заинтересованные люди: они уже показывают результат и готовы развиваться в новой для себя профессии. Конечно, в большей степени это работа на будущее, ведь как показывает практика, подготовка хорошего контролёра требует не менее двух лет».

В рамках освоения производства модифицированного двигателя РД-191М для ракет-носителей «Ангара» предприятию потребуется ещё 33 контролёра. Параллельно с набором квалифицированных рабочих Протон-ПМ продолжит практику профессионального обучения на местах. В частности, в сентябре 2021 года планируется набор ещё одной группы контролёров.

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