При поддержке Минспорта России по всей стране стартует 17-й сезон проекта «Мини-футбол – в школу»

Source: Russia Ministry of Sport

В сентябре 2021 года по всей стране начнётся новый сезон общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». На протяжении уже 17 лет проект реализуется Ассоциацией мини-футбола России совместно с Министерством спорта Российской Федерации и является одним из наиболее массовых спортивных состязаний для юношей и девушек.

Старт был дан в 2005 году – тогда в школьном соревновании АМФР выступили 240 школ из шести субъектов – порядка 2500 участников. С тех пор эти цифры неуклонно шли вверх. В 2013 году суммарно в проекте было зарегистрировано уже более миллиона учащихся из 83 субъектов Российской Федерации. В прошлом сезоне участие приняли 13 248 школ, 85 субъектов и 1 505 330 участников. Всероссийский финал 2018 года вошёл в Книгу Рекордов России как «самый массовый финал спортивного мероприятия для школьников».

Увеличение числа участников – это не только следствие активной работы региональных департаментов по спорту, федераций футбола и мини-футбола на местах, частных партнёров, но и комплексного подхода к реализации проекта. В рамках программы «Мини-футбол – в школу» осуществляется выдача материально-технической помощи участникам, проводится обучение основам тренерского мастерства для учителей физической культуры, укладываются современные напольные покрытия.

В 2008 году Минспорт Росси и АМФР дали старт проекту «Мини-футбол – в вузы», ставшему логическим продолжением школьного аналога.

«За годы проведения проект «Мини-футбол – в школу» приобрёл большую популярность и широкий охват благодаря, прежде всего, слаженной работе коллектива Ассоциации мини-футбола России, директоров школ и учителей физической культуры, региональных департаментов спорта, федераций футбола и мини-футбола, ответственных за реализацию проекта на местах. Важно отметить поддержку со стороны частных партнёров, что позволило повысить качество соревнований, в первую очередь, в регионах страны. Общероссийские проекты АМФР «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в вузы» сегодня – это мощное и эффективное средство популяризации здорового образа жизни и приобщения молодых людей к активным занятиям спортом. Со своей стороны Министерство спорта будет оказывать максимальную поддержку в их дальнейшей реализации», – сказал Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

«Проект «Мини-футбол – в школу» поддержан Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Это приоритетное направление в работе АМФР все эти годы, важнейшая социальная миссия нашей организации. Здесь нет задачи воспитать спортивный резерв – для этого существуют другие соревнования. Школьный проект – это инструмент вовлечения молодёжи в спорт, решение общегосударственной программы воспитания здорового поколения. В то же время, системность его проведения неизбежно приводит к тому, что всё больше воспитанников проекта «Мини-футбол – в школу» появляются в составах футбольных и мини-футбольных клубов, национальных мужских и женских сборных страны. То есть, «Мини-футбол – в школу» сегодня работает на всю вертикаль отечественного футбола, чему мы только рады. Все эти 17 лет огромную поддержку нам оказывает Министерство спорта Российской Федерации, благодаря чему проект обрёл огромную популярность и является сегодня одним из наиболее массовых не только в нашей стране, но и в мире», – отметил президент АМФР Эмиль Алиев.

«Мини-футбол – в школу» может стать стартовой площадкой для детей из самых отдалённых уголков страны и открыть новые таланты там, где ранее не представлялось возможным.

«Проект «Мини-футбол – в школу» всегда проходит очень ярко, масштабно – организация великолепная. От этих соревнований всегда только самые позитивные эмоции. Мы все очень рады. У девчонок появляется перспектива, возможно, кто-то из них станет профессиональным игроком. Именно из этих турниров выходят самые сильные и самые талантливые футболисты. Огромное желание продолжать работать и вновь вернуться сюда, в эту прекрасную атмосферу. Думаю, все тренеры со мной согласятся», – поделился эмоциями тренер команды девочек школы п. Эркен-Шахар (Карачаево-Черкесия) Анатолий Мурко.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет участников и организаторов проекта «Мини-футбол – в школу» с началом 17-го сезона, желает ярких эмоций, красивой игры и честной борьбы, а организаторам этих уникальных массовых соревнований – успешной реализации всех поставленных задач!

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI