О. Алексеев: В Саратовской области активно проводится реконструкция стадионов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Марксовский район.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в рамках поездки в регион посетил Марксовский район.

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Сенатор вместе с заместителем председателя правительства Саратовской области Романом Грибовым и главой Марксовского района Дмитрием Романовым проинспектировал ход реконструкции стадиона «Старт».

Парламентарий отметил, что ремонтные работы ведутся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». На стадионе строится новый административно-бытовой корпус, пост охраны, появилось новое искусственное футбольное поле. Будут обустроены беговые дорожки и хоккейная коробка. Здесь также расположится легкоатлетический сектор, площадки для игры в волейбол и баскетбол, для воркаута. Для зрителей обустроят две трибуны.

«По федеральному проекту «Спорт – норма жизни» в Саратовской области в этом году идет реконструкция стадионов в трех районах. Наиболее масштабно преобразуется «Старт» в Марксовском районе. Сейчас готовность стадиона – почти 60 процентов. Ожидается, что спортивный объект будет сдан в срок – к концу сентября. Скоро жители города и района смогут заниматься физкультурой и спортом на стадионе, соответствующем всем современным требованиям», — подчеркнул Олег Алексеев.

Олег Алексеев в рамках поездки в регион посетил Марксовский район

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Олег Алексеев в рамках поездки в регион посетил Марксовский район

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Олег Алексеев в рамках поездки в регион посетил Марксовский район

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Олег Алексеев в рамках поездки в регион посетил Марксовский район

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Олег Алексеев в рамках поездки в регион посетил Марксовский район

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Олег Алексеев в рамках поездки в регион посетил Марксовский район

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Олег Алексеев в рамках поездки в регион посетил Марксовский район

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Олег Алексеев в рамках поездки в регион посетил Марксовский район

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Олег Алексеев в рамках поездки в регион посетил Марксовский район

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Олег Алексеев в рамках поездки в регион посетил Марксовский район

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Олег Алексеев в рамках поездки в регион посетил Марксовский район

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Олег Алексеев в рамках поездки в регион посетил Марксовский район

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Сенатор также посетил село Павловка, где состоялось возложение цветов к памятнику медицинским сотрудникам, который был открыт в этом году.

На совещании в региональном министерстве здравоохранения Олег Алексеев вручил Благодарность Председателя Совета Федерации главному врачу Саратовской городской клинической больницы № 2 им. В.И. Разумовского Наталии Бакал. Она награждена за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие здравоохранения и оказание квалифицированной помощи населению региона.

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