Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 6 сентября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл заседание штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в Олимпийских играх.

В мероприятии приняли участие представители Олимпийского комитета России, Федерального медико-биологического агентства, Центра спортивной подготовки сборных команд России, Федерального научного центра физической культуры и спорта, общероссийских спортивных федераций по летним олимпийским видам спорта.

В ходе заседания были подведены итоги выступления российских спортсменов на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония), а также выполнения сборными командами целевых комплексных программ по видам спорта и медицинского обеспечения сборных команд.

«Это заключительное заседание штаба по подготовке к Олимпийским играм в Токио. Подведены предварительные итоги выступления нашей команды, проанализированы все результаты. По общей оценке выступление российской сборной было признано успешным. Уже в ближайшее время состоятся заседания Экспертного совета по каждому из олимпийских видов спорта, где будут скорректированы целевые программы подготовки к Олимпийским играм в Париже», – заявил Олег Матыцин.

На заседании штаба отметили, что на Играх в Токио число стран-конкурентов возросло по сравнению с Олимпиадой в Рио-де-Жанейро.

«Более 90 стран завоевали медали на Олимпиаде в Токио, включая страны СНГ. Мы понимаем, что успех наших спортсменов требует комплексного развития всех сфер. Особенно уделить внимание нужно циклическим видам спорта, проработать вопрос восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики в международном сообществе и думать о дальнейшем взаимодействии со всеми необходимыми структурами», – сказал Министр.

Олег Матыцин выразил слова благодарности Олимпийскому комитету России, Федеральному медико-биологическому агентству, общероссийским спортивным федерациям, а также региональным властям. Министр подчеркнул, что подготовка к Играм шла в непростых условиях, но благодаря слаженной работе всех заинтересованных сторон сборной удалось достигнуть высоких результатов.

В своём выступлении заместитель Министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов отметил: «После Игр в Рио-де-Жанейро 2016 года был проведён анализ выступлений российской сборной и принято решение о необходимости усилить позиции по тем видам спорта, где у нас были третьи и вторые места. Задача была обеспечить конкурентные виды спорта тем преимуществом, которое у нас сохранялось, и обеспечить приток молодых талантливых спортсменов в сборную команду».

«Отличительный момент, очень хороший для нас, что 52 региона были представлены спортсменами в сборной команде. Это значит, что в регионах есть определённый ресурс для подготовки спортсменов высокого уровня, есть спортивные объекты, есть кадры и определённая демографическая политика. Всё это даёт возможность воспитать спортсменов для спорта высших достижений. Больше всего спортсменов в Токио предоставили Москва – 91, Московская область – 37 и Санкт-Петербург – 30, Республика Татарстан – 19, Краснодарский край – 16, Ростовская область – 12, Свердловская область – 11. Традиционно наибольшее количество наград принесли спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Ростовской области, Краснодарского края», – добавил замминистра.

На заседании штаба выступили президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, главный тренер сборной команды России по плаванию Сергей Чепик, спортивный директор Федерации гандбола России Дмитрий Бочарников.

Представители федераций доложили о результатах выступлений на Играх в Токио, подтвердили успешность проведения заключительных этапов подготовки к Олимпиаде и обсудили дальнейшую работу по подготовке к Играм в Париже.

Представители общероссийских спортивных федераций поблагодарили Минспорт России, ОКР и ФМБА за обеспечение качественной подготовки российских спортсменов к Играм в Токио, проведение заключительного этапа подготовки на федеральных и региональных базах, своевременное решение всех вопросов, связанных с логистикой, антиковидными процедурами, медицинским обеспечением.

Игры XXXII Олимпиады в Токио завершились 8 августа. Российские спортсмены завоевали 71 награду: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.

Россияне выиграли медали в 19 видах спорта, в 10 видах – награды высшего достоинства. Олимпийскими чемпионами стали 35 российских спортсменов, призёрами – 93.

Наша сборная показала лучший результат по количеству медалей со времён Игр XXVIII Олимпиады в Афинах (Греция) в 2004 году. Тогда в активе сборной было 90 наград.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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