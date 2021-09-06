Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#Ангара06.09.2021 17:46

На стартовом комплексе под «Ангару» устанавливают атмосферные испарители

На площадке будущего стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара» на космодроме Восточный в Амурской области осуществляется монтаж атмосферных испарителей.

Атмосферные испарители необходимы для перевода азота и кислорода из жидкого состояния в газообразное. Всего в криогенном хранилище должно быть 6 таких агрегатов, каждый весом около двух тонн и высотой шесть метров. Два из них предназначены для газификации кислорода, их установили в июне 2021 года. Монтаж ещё четырёх, с помощью которых будет осуществляться перевод азота из жидкого в газообразное состояние, завершился в начале сентября.

В настоящее время специалисты Криогенмонтажа при непосредственном участии и контроле Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») приступили к монтажу оборудования в криогенном хранилище кислорода и азота. После установки будет произведен монтаж трубопроводов и проведены необходимые испытания.

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