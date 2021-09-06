На Красной площади состоялась церемония чествования российских паралимпийцев

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 6 сентября, в Москве на Красной площади прошла торжественная церемония чествования российских паралимпийцев, вернувшихся на родину после выступления на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония).

С успешным выступлением на Паралимпиаде российских спортсменов поздравили Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, руководитель Федерально медико-биологического агентства Вероника Скворцова, исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Олег Матыцин обратился к спортсменам: «Вы готовились к Паралимпийским играм долгие девять лет, и как было непросто вам делать это в период жёстких ограничений. Вы показали всем нам, что вы – герои. Мы видели, как вы хотели попасть на эти Игры и победить. Вы являетесь примером для каждого из нас – для детей, молодёжи, взрослых – примером того, что никогда нельзя сдаваться. Спасибо вашим семьям и всем болельщикам, кто поддерживал вас».

Игорь Левитин поблагодарил всех причастных к успеху паралимпийской сборной: «Вся страна аплодировала вам, давайте скажем спасибо всем, кто болел за ребят. Часто говорят, что вы – герои спорта, но вы – герои жизни, которые доказали, что человек, который хочет победить в этой жизни, его ничего не сдержит. Очень рад, что вы показали всю мощь паралимпизма в России. Девять лет мы ждали этого момента, и вы выступили очень достойно. Хочу поздравить спортсменов, тренеров, врачей и помощников, которые сделали всё, чтобы вы выдержали эти испытания. Осталось три года до следующих Игр, думаю, мы снова встретимся здесь через три года. Мы уверены, что вы – лучшие».

XVI Паралимпийские летние игры проходили с 24 августа по 5 сентября в Токио (Япония). Российские спортсмены завоевали 118 медалей: 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых. Наша команда превзошла достижение, которое было установлено на Паралимпийских летних играх 2012 года в Лондоне (Великобритания) – 102 медали (36-38-28). Россияне установили 17 мировых рекордов: семь – в плавании, девять – в лёгкой атлетике, один – в велоспорте. Российская паралимпийская сборная заняла в Токио четвёртое место в общекомандном зачёте (по количеству золотых медалей) и третье место по общему количеству наград. Первенствовала сборная Китая (96-60-51), на втором месте – Великобритания (41-38-45), на третьем – США (37-36-31).

Фото: Москомспорт

Пресс-служба Минспорта России

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