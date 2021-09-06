Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный06.09.2021 13:22

Космическому центру «Восточный» – 11 лет

11 лет назад, 6 сентября 2021 года, Космический центр «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») отмечает 11-летие. Именно в этот день в 2010 году был подписан Приказ о создании филиала тогда еще ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» — Космический центр «Восточный».

Первым этапом работы филиала ЦЭНКИ стала подготовка наземной космической инфраструктуры. Стартовый комплекс под ракету «Союз-2» введен в строй в 2016 году. Он оборудован уникальной мобильной башней обслуживания: 1600-тонная конструкция высотой 52 метра позволяет проводить все работы по подготовке к старту в самых сложных климатических условиях и обеспечивает высокий уровень безопасности работников. На стартовом комплексе 83 сооружения площадью 45 тысяч квадратных метров. Только на Восточном используется стационарная система заправки и автоматизированная система управления технологическим оборудованием. Для обеспечения предпусковых и пусковых работ здесь построено более 10 различных сооружений: стартовое сооружение, мобильная башня обслуживания, командный пункт, технологические блоки хранения и выдачи компонентов ракетного топлива и др.

28 апреля 2016 года с нового стартового комплекса для пусков ракет семейства «Союз-2» успешно осуществлен первый пуск — ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту космические аппараты «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218. С 2021 года Восточный организует полный цикл работ по подготовке и пуску ракет космического назначения собственным пусковым расчетом.

В настоящее время на космодроме ведется строительство второй пусковой площадки — стартового комплекса под ракету-носитель тяжёлого класса «Ангара». Накануне на Восточном приступили ко второму этапу монтажа пускового стола под новую ракету, ранее был осуществлен монтаж металлооблицовки газохода. В конце 2023 года отсюда планируется осуществить пуск ракеты-носителя «Ангара-А5».

Космодром Восточный оснащен самым современным оборудованием для обеспечения запусков космических аппаратов. Сегодня Восточный — это сосредоточение новых технологий и перспективных средств выведения, независимый выход в космос с территории нашей страны и привлекательное место работы для молодёжи со всей России.

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