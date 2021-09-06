Е. Бибикова вручила награды победителям конкурса «Портрет твоего края»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор пригласила псковских школьников к активному участию в Всероссийской детской школе-конкурсе «Портрет твоего края» в 2022 г.

В ходе встречи с талантливыми школьниками Псковской области, победителями патриотических и творческих конкурсов, заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области вручила благодарственные письма и сувениры победителям Всероссийской детской школы-конкурса «Портрет твоего края». Мероприятие на протяжении пяти лет проходит при поддержке Совета Федерации.

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Обращаясь к участникам, сенатор поздравила всех с началом нового учебного года и поблагодарила за активную гражданскую позицию, любовь к родному краю и желание, рассказать всей стране о богатом духовном и историческом наследии, о красоте и величии псковской земли.

Второй год подряд победителем Всероссийской школы-конкурса в номинации «Портрет твоего края» становится ученик Плюсской средней школы Иван Баранов. На этот раз жюри конкурса отметило его живописный и образный очерк о малой родине. Победителем в номинации «Скажи спасибо!» стала Виктория Разумова за трогательное и проникновенное эссе о своей бабушке.

«Школа-конкурс позволяет глубже осознать уникальность своего родного края, понять и осмыслить, насколько для каждого из нас важна связь поколений, память о прошлом, об истории родной земли», — отметила сенатор.

Елена Бибикова напомнила, что ежегодно конкурс проходит в пяти номинациях. В этом году участниками стали более 200 000 тысяч детей из 39 регионов страны, во всероссийский этап вышли 550 человек.

Сенатор отметила, что ежегодно Псковская область принимает участие в конкурсе, и всегда — псковичи в числе победителей. Парламентарий пригласила псковских школьников и студентов к участию в конкурсе в наступившем учебном году. «Уже анонсировано проведение конкурса в 2022 году, приглашаю вас принять в нем активное участие, чтобы Псковская область славилась во всей России не только своей неповторимой красотой и многовековой историей, но и активной, талантливой молодежью», — заключила сенатор.

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