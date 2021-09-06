Д. Гусев: Нам важно привлечь молодежь к защите природных экосистем Севера и улучшению экологической обстановки Припечорья

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе «круглого стола», посвященного теме сохранения уникальных водных объектов.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа принял участие в работе «круглого стола» на тему «Сохранение уникальных водных объектов». Мероприятие состоялось в городе Нарьян-Мар в рамках Дней реки Печоры — самой крупной реки на европейском Севере России.

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На дискуссионной площадке собрались представители органов власти Ненецкого АО и Республики Коми, Росрыболовства, Федерального агентства водных ресурсов, Росприроднадзора, нефтяных компаний, научные эксперты и общественники.

По словам сенатора, участники заседания обсудили вопросы использования и сохранения водных объектов на территории Ненецкого АО. В частности, речь шла об охране биологических ресурсов, искусственном воспроизводстве ценных пород рыб, дноуглублении и берегоукреплении реки Печоры, а также о мониторинге скопления отходов на побережьях северных рек.

Денис Гусев сделал акцент на необходимости формирования у подрастающего поколения северян экологической культуры и навыков природоохранной деятельности. Сенатор предложил создать в Ненецком АО студенческий экологический отряд, выполняющий природоохранные работы, в том числе по очистке берегов Печоры и других Арктических территорий.

«Принципиально важно привлечь молодежь к практическим работам, направленным на ликвидацию загрязнений, защиту природных экосистем Севера и улучшение экологической обстановки Припечорья»,- подчеркнул Денис Гусев.

Предложение парламентария вошло в проект резолюции «круглого стола». Также решено, что в 2022 г. в Нарьян-Маре будет организован межрегиональный экологический форум. Его проведут в День реки Печоры. Дату нового праздника назовут в ходе опроса сами жители Ненецкого АО.

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