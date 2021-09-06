Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#РИА Новости#Космодромы#Восточный#Дмитрий Рогозин#Амур-СПГ06.09.2021 20:00

Дмитрий Рогозин рассказал о строительстве комплекса «Амур-СПГ»

Стартовый комплекс для многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ» на космодроме Восточный начнут строить после завершения создания стола для ракеты «Ангара», заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Это Восточный, это так называемая третья очередь, к которой мы приступим сразу после (завершения строительства стартового комплекса для) «Ангары», и эта ракета придёт на смену нашей легендарной ракете типа «Союз-2», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

В первую очередь Восточного вошли стартовый и технический комплексы для ракеты «Союз-2», которая летает оттуда с 2016 года. В рамках второй очереди создается стартовый комплекс для ракеты «Ангара», первый пуск которой намечается в декабре 2023 года. В третью очередь ранее входили стартовые комплексы ракеты сверхтяжелого класса «Енисей» и среднего «Союз-5».

Двухступенчатая ракета среднего класса «Амур-СПГ», первый пуск которой с космодрома Восточный планируется в 2026 году, будет иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). Планируется, что она придет на смену эксплуатирующимся в настоящее время ракетам «Союз-2».

С Восточного ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн — при однократном, на геопереходную орбиту — 2,5 тонны с применением разгонного блока «Фрегат» и многоразовой ступени. Стоимость пуска составит 22-35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации.

Источник: РИА Новости4 сентября 2021 года, 22:52

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