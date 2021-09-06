Делегация Совета Федерации во главе с В. Матвиенко посетит Австрию с рабочим визитом

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ выступит на 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов и проведет ряд двусторонних встреч «на полях» форума.

6–8 сентября делегация Совета Федерации во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга посетит Австрийскую Республику с рабочим визитом для участия в мероприятиях 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов.

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Мероприятие организовано Межпарламентским союзом (МПС) в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и Парламентом Австрии.

Валентина Матвиенко примет участие в церемонии открытия конференции и выступит в ходе общих интерактивных дебатов, посвященных глобальным мерам реагирования на пандемию, вызванную Ковид-19. «На полях» форума запланированы встречи Председателя СФ с австрийскими парламентариями, главами национальных делегаций стран-участниц форума, руководителями международных парламентских организаций.

Члены российской парламентской делегации будут участвовать в тематических дебатах, посвященных вопросам устойчивого развития, обеспечения гендерного равенства, борьбы с дезинформацией и разжиганием ненависти, парламентскому контролю за чрезвычайными мерами, вводимыми правительствами, а также в панельной дискуссии о роли парламентов в глобальном управлении, организованной Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ.

Российские сенаторы возложат венок к Мемориалу советским воинам, павшим при освобождении Вены.

В составе делегации верхней палаты парламента — заместители Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области и Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области и председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

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