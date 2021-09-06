Source: Russia – Council of the Federation

Законы, политика и распределение ресурсов, направленные на расширение экономических прав и возможностей женщин, помогут добиться восстановления мировой экономики после пандемии, считает вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области выступила на 13-м Саммите женщин – председателей парламентов «Женщины в центре внимания: от борьбы с пандемией к сохранению достижений в области восстановления с учётом гендерных факторов».

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Очный этап 13-го Саммита женщин-председателей парламентов проходит в Вене (Австрия) в преддверии пятой Всемирной конференции спикеров парламентов. Организаторами Конференции выступают Межпарламентский союз (МПС) в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и Парламентом Австрии.

Галина Карелова подчеркнула высокую актуальность обсуждаемой проблемы, а также значимость конструктивного международного диалога парламентариев для ее решения. «Действительно от пандемии пострадало не только здоровье людей, но и здоровье экономик. Ограничено международное сообщение, нанесен колоссальный удар по туризму и транспорту, особенно трудно пришлось малому и среднему бизнесу».

Галина Карелова выступила на 13-м Саммите женщин – председателей парламентов «Женщины в центре внимания: от борьбы с пандемией к сохранению достижений в области восстановления с учётом гендерных факторов»

Что касается женщин, отметила вице-спикер СФ, мы видим две разнонаправленных тенденции. «С одной стороны, женщины, несомненно, оказались более уязвимы. Многие столкнулись со снижением зарплат, потерей бизнеса, снижением сбережений и ростом закредитованности. С другой стороны они проявили большую гибкость и адаптивность. Проведенные нами совместно с международными и общественными организациями исследования показывают, что именно женщины в кризисной ситуации оперативно перестраивали бизнес, находили креативные решения. Так, 16 процентов российских предпринимательниц стали развивать бизнес в новых направлениях. 93 процента нацелены на дальнейшее развитие своего бизнеса».

Это еще раз подтверждает правильность курса на необходимость перераспределения ресурсов, направленных на расширение экономических прав и возможностей женщин в целях обеспечения стабильности национальных экономик, считает Галина Карелова.

Она рассказала, что в России в период пандемии именно на женщин в первую очередь были направлены меры финансовой поддержки. «Оказана масштабная поддержка малому и среднему бизнесу, в котором женщин почти 40 процентов. В их числе — снижение тарифов страховых выплат, введение налоговых льгот, предоставление субсидий. Параллельно реализованы беспрецедентные меры поддержки семей с детьми. Например, в 2 раза увеличено пособие по уходу за ребёнком в возрасте до 1,5 лет, расширены направления использования материнского капитала. Неоднократно производились единовременные выплаты на детей всех возрастов, в том числе перед началом учебного года».

Такой подход, полагает Галина Карелова, помогает женщинам сохранять финансовую устойчивость в критической ситуации. «Недавно приняты законодательные меры по поддержке неполных семей и беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

Вице-спикер СФ убеждена, что саммит придаст новый импульс законодательной работе в обеспечении расширения экономических прав и возможностей женщин. «Очевидно, что эта тема требует постоянного внимания парламентариев и экспертов. Её обсуждение мы продолжим на третьем Евразийском женском форуме, который состоится в Санкт-Петербург 13–15 октября 2021 года. Тема Форума: «Женщины: глобальная миссия в новой реальности».

Галина Карелова пригласила делегатов Саммита женщин – председателей парламентов принять участие в Евразийском женском форуме.



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