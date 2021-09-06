Государственный музей спорта Минспорта России представит уникальный проект «Музей на колёсах» на IX Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава»

Source: Russia Ministry of Sport

На IX Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава», который пройдёт 8-10 сентября в Казани, Государственный музей спорта Минспорта России представит уникальный спортивный проект «Музей на колёсах».

Это инновационный формат, особенно актуальный и востребованный в пандемийное и постпандемийное время. «Музей на колёсах» выполнен с учётом международных требований. В нём соблюдены все условия, действующие из-за коронавирусной инфекции в России и мире.

«Музей на колёсах» – это отличный формат передвижной выставки. Курсируя по регионам России, охватывая малые города и посёлки, он предоставит жителям страны доступ к интересным артефактам спортивной истории. Каждый сезон мобильные экспозиции Музея будут меняться. Например, в Казани мы расскажем о физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Продемонстрируем его историю – с возникновения и до наших дней. Экспонируются советские кубки и призы по видам спорта, входящим в перечень испытаний ГТО, грамоты победителей и участников соревнований, а также спортивный инвентарь для сдачи норм и занятий физкультурой», – рассказала о проекте директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева.

В Казани презентация «Музея на колёсах» для спортивных клубов, федераций по видам спорта и СМИ состоится 8 сентября с 16:15 до 16:45 на стенде Музея спорта. Сотрудники Музея не только представят новый проект, но и продемонстрируют его возможности.

Дополнительная информация, организация интервью и комментариев о проекте по телефону: +7 (905) 505-44-60 или электронной почте: istyagina-eliseeva@mail.ru.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI