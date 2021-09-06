В Совете Федерации обсудили вопросы внедрения цифровой маркировки упакованной воды

Source: Russia – Council of the Federation

С. Митин провел заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду.

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Мероприятие прошло в расширенном составе – очно и в формате видеоконференции. В нем приняли участие сенаторы РФ, директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева, ответственные сотрудники оператора цифровой маркировки — Центра развития перспективных технологий, представители профильных министерств и ведомств, руководители отраслевых ассоциаций и Торгово-промышленной палаты.

Основным вопросом заседания стало обсуждение внедрения маркировки упакованной питьевой воды средствами идентификации.

Сергей Митин отметил, что на последнем заседании верхней палаты парламента в весеннюю сессию Комитету Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию было принято решение продолжить парламентского контроля за реализацией маркировки упакованной воды средствами идентификации.

«Нам важно комплексно оценить статус готовности отрасли к реализации положений Постановления Правительства Российской Федерации по внедрению цифровой маркировки упакованной воды», — подчеркнул сенатор.

Сергей Митин

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Заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную

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Заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную

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Заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную

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Заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную

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Заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную

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Заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную

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Заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную

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Заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную

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Заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную

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Заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную

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Заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную

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Заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную

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Сергей Митин проинформировал, что по результатам проведенного эксперимента по добровольной маркировке средствами идентификации упакованной были протестированы все форм-факторы и все типы линий по мощности и автоматизации производства.

По данным Министерства промышленности и торговли России, на текущий момент в системе маркировки зарегистрировано около 8,5 тыс. участников оборота, из них более 600 производителей и более 100 импортеров. Эмитировано 26 млн кодов маркировки, введено в оборот 5 млн кодов маркировки, выведено из оборота – 16 тыс. кодов.

«Учитывая, что с 1 декабря текущего года вступает в силу обязательное требование по маркировке упакованной минеральной питьевой воды, а с 1 марта 2022 года — обязательное требование по маркировке остальных видов вод, вопрос готовности отрасли представляется чрезвычайно актуальным и значимым», — заявил Сергей Митин.

В ходе заседания стороны участники заслушали информацию Министерства промышленности и торговли РФ, представителей Центра развития перспективных технологий, состоялся открытый диалог представителей власти с производителями упакованной воды на предмет обсуждения нерешенных вопросов.

По итогам заседания парламентарий отметил понимание отечественными производителями упакованной питьевой воды необходимости выполнения установленных Постановлением Правительства Российской Федерации требований, активную работу основных участников рынка по установке необходимого оборудования, внедрению новых технологических процессов связанных с цифровой маркировкой.

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