В. Рязанский: Вопрос профилактики сердечно-сосудистых заболеваний должен быть приоритетным

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в «круглом столе», посвященном диагностике, профилактике и лечению этих болезней.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области принял участие в заседании «круглого стола» на тему: «Высокий холестерин – ключевой фактор развития болезней сердца: время предотвращать и контролировать».

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В ходе мероприятия ведущие эксперты в сфере терапии и кардиологии, пациенты, а также представители органов власти обсудили вопросы диагностики, профилактики и лечения этих заболеваний.

«Согласно исследованиям, население нашей страны имеет высокий уровень так называемого «плохого» холестерина — липопротеинов низкой плотности. Именно он является главным фактором развития инфарктов и инсультов, лидером в структуре смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил Валерий Рязанский.

Сенатор напомнил, что в прошлом году Комитет СФ по социальной политике дважды проводил мероприятия, связанные с темой борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Выводы, которые сделали участники мероприятий, были направлены в Министерство здравоохранения Российской Федерации.

«Один из них, который нас особенно тревожит – это вопрос информированности об этой проблеме людей и, прежде всего, старшего поколения», — продолжил парламентарий.

Валерий Рязанский подчеркнул, что по линии Союза пенсионеров России, учитывая широко разветвленную сеть его региональных отделений, ведется работа по разъяснению профилактических особенностей борьбы с заболеваниями. «Мы создали специальное отделение в Университете пожилого человека, так называемую «Школу пожилого пациента». Практика в Центральном федеральном округе показала, что такие просветительские занятия имеют огромное значение», — сообщил сенатор.

Участники «круглого стола» сошлись во мнении, что, несмотря на реализацию программ по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблема остается острой. По итогам заседания выработан ряд предложений заинтересованным ведомствам.

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