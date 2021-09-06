В Год науки и технологий на форуме «Россия – спортивная держава» обсудят популяризацию спорта и представят научные достижения

Source: Russia Ministry of Sport

На IX Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» расскажут о национальных проектах и Годе науки и технологий. Тематический стенд Национальных проектов России и Года науки и технологий будет работать в Казани во все дни проведения Форума – с 8 по 10 сентября.

Стенд будет разделён на две зоны. В первой представлена подробная информация обо всех 14 национальных проектах России, в том числе о ходе развития здравоохранения, демографии, экологии, науки и университетов. Посетителям расскажут о возможностях, которые открываются перед жителями России и планах по развитию основных сфер жизни общества.

На стенде все желающие смогут ознакомиться с информацией о Годе науки и технологий. Тематический год проводится в 2021 году по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина. В рамках Года по всей стране проходят мероприятия с участием ведущих деятелей науки, запускаются образовательные платформы и конкурсы. Так, в сентябре в план основных мероприятий Года входят VI Восточный экономический форум, фестиваль «Техносреда» на ВДНХ, Фестиваль научного кино и другие. Также в сентябре откроется ряд новых лабораторий, продолжится проведение научно-образовательных олимпиад и конкурсов.

Во второй зоне стенда Национальных проектов России и Года науки и технологий покажут цикл видеороликов, посвящённых разработкам российских учёных. Особый акцент будет сделан на описании совместного развития науки и спорта, так как целый ряд современных научных направлений, среди которых – генетика, новая медицина, диетология, фармакология, развитие технологий искусственного интеллекта и многие другие, помогают людям заботиться о своём теле и улучшать спортивные показатели.

В целом на IX Международном форуме «Россия – спортивная держава» состоится около тридцати круглых столов, панельных дискуссий, стратегических сессий.

Центром экспозиционно-выставочной программы Форума станет многофункциональный стенд федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», в рамках которого пройдут официальные мероприятия и презентации проектов в сфере физической культуры и спорта, подписания соглашений о сотрудничестве и взаимодействии. Участники и гости Форума познакомятся с современными достижениями в спортивной отрасли страны на специализированной выставке. Также все желающие смогут посетить спортивный парк, на территории которого будут работать интерактивные площадки, представленные общероссийскими федерациями по видам спорта.

«Проведение форума в тематический месяц генетики и качества жизни Года науки и технологий имеет особенное значение, ведь для каждого человека сохранение здоровья – залог благополучия во всех остальных сферах жизни. Пандемия коронавируса и режим самоизоляции напомнили всему миру о том, как важно заботиться о себе и вести здоровый образ жизни. Поэтому сейчас у этого события особое звучание. В Казани Форум будет проведён во второй раз, этот город стал первым местом проведения Форума в 2009 году. За 11 лет его принимали Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград Владимирской области и ряд других городов. Главное, что «Россия – спортивная держава» привлекает не только представителей из всех уголков России, но и именитых гостей из-за рубежа. Это говорит об актуальности задаваемой повестки и высоком уровне мероприятия», – отметил вице-премьер, сопредседатель Оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

В рамках основного плана Года науки и технологий, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации, состоится научная конференция с международным участием «Физкультурно-спортивная активность населения – основа увеличения продолжительности жизни». Российские учёные, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и другие эксперты в области физической культуры и спорта, а также эксперты из европейских государств обсудят механизмы использования возможностей цифровых программ, проектов и платформ, эффективные методы укрепления здоровья населения для решения государственных задач по продвижению и популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Также одним из основных вопросов конференции станет работа по увеличению доли российских граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году.

Важным событием программы стенда Национальных проектов России и Года науки и технологий станет презентация достижений победителей первого сезона федерального конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Конкурс был проведён в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В нём приняли участие стартапы, помогающие вовлечь широкую аудиторию в занятия массовым спортом.

Ознакомиться с содержанием стенда и посетить его основные мероприятия можно будет в международном выставочном центре «Казань Экспо» – основной площадке Форума «Россия – спортивная держава».

Справочно:

25 декабря 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий. Задача Года – привлечь талантливую молодёжь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также сформировать у граждан нашей страны чёткое представление о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий. В Год науки и технологий по всей стране проходят мероприятия с участием ведущих деятелей науки, запускаются образовательные платформы и конкурсы.

Подробная информация о мероприятиях Года доступна на сайте годнауки.рф. АНО «Национальные приоритеты» – оператор проведения Года науки и технологий в Российской Федерации.

Пресс-служба Минспорта России

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