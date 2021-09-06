Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Первый канал#Вызов#Союз МС-1906.09.2021 06:30

Вызов. Первые в космосе. 1 серия

В первой серии нового реалити «Вызов. Первые в космосе» начинается кастинг на главную женскую роль в художественном фильме, который впервые в истории будет снят на Международной космической станции. На роль претендуют 20 девушек, среди них известные актрисы, балерина, фитнес-тренер и даже летчик гражданской авиации. Всего на конкурс было подано около 3 000 заявок.

Чтобы получить главную роль, девушки проходят отбор в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. Их ожидает медицинское обследование, проверка вестибулярного аппарата на вращающемся кресле и уникальное психологическое тестирование, разработанное российскими учеными. После этих этапов выбывают несколько участниц.

Тем временем с Байконура в космос отправляется корабль «Союз МС-18» с космонавтом Роскосмоса Олегом Новицким, который тоже будет играть в фильме «Вызов». Именно на этом корабле режиссер и победительница кастинга вернутся на Землю после съемок. Обратный отсчет пошел!

Режиссер-постановщик фильма Клим Шипенко: «Абы кого в космос не запускают. Актрисы, прошедшие через многое и добившиеся чего-то в профессии, не могут быть слабыми. Желаю им почувствовать себя настоящими супервумен. Я много общался с космонавтами, слышал их рассказы, истории, читал научную литературу. В принципе довольно неплохо ознакомился с космической тематикой».

Одна из претенденток на главную роль — актриса Светлана Ходченкова: «Проект амбициозный, долго думать не пришлось. Уникальная возможность, уникальный эксперимент для киноиндустрии в целом. Гипотетически понимаю, с чем придется столкнуться. Не могу сказать, что полностью уверена в своих силах. Так же, как не могу сказать, что точно не пройду».

Производство — «Роскосмос», Первый канал, «Красный квадрат», 2021

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