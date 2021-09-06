А. Яцкин: Межнациональный культурно-образовательный проект «МЫ-Россия» важен для будущего нашей страны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы РФ встретились с детьми-победителями Межнационального культурно-образовательного проекта «МЫ-Россия».

Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Федеральным агентством по делам национальностей и при участии первого заместителя Председателя СФ Андрея Яцкина ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области организовал встречу с детьми-победителями Межнационального культурно-образовательного проекта «МЫ-Россия» в рамках целевой смены «Таланты Арктики. Дети». Это инновационный проект по сохранению традиционной культуры и навыков, в том числе языков коренных народов России, решающий также задачи формирования у ребят общероссийской гражданской идентичности, воспитания патриотизма, гордости за свою страну и за ее достижения.

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Первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин напомнил, что проект Межнационального культурно-образовательного проекта «МЫ-Россия» реализуется Федеральным агентством по делам национальностей, при поддержке Совета Федерации.

«Сенаторы готовы оказывать всестороннюю поддержку такому начинанию, важному для детей и для будущего нашей страны», — подчеркнул Андрей Яцкин.

Мероприятие открыл заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов. АкимовАлександр Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия)

Во встрече с детьми – представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации также приняли участие член Комитета СФ по экономической политике Эдуард Исаков, ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Елена Шумилова, ШумиловаЕлена Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми а также представители российских компаний, активно поддерживающих проект «МЫ-Россия».

Как отметил Александр Акимов, представляющий в верхней палате парламента Республику Саха (Якутия), в Совете Федерации обращают самое пристальное внимание на вопросы развития Дальнего Востока и Арктики.

«Ежегодные встречи сенаторов с детьми – активными участниками проекта стали уже традиционными. Коренные малочисленные народы Севера являются богатством нашей страны. На Севере живут талантливые ребята, которые не только повышают свой уровень знаний о традициях и культуре многонационального народа России, но стремятся сохранять, развивать и популяризировать традиционную культуру своих народов», — сказал он.

Встреча с детьми-победителями Межнационального культурно-образовательного проекта «МЫ-Россия» в рамках целевой смены «Таланты Арктики. Дети»

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Андрей Яцкин

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Александр Акимов

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Эдуард Исаков

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Встреча с детьми-победителями Межнационального культурно-образовательного проекта «МЫ-Россия» в рамках целевой смены «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча с детьми-победителями Межнационального культурно-образовательного проекта «МЫ-Россия» в рамках целевой смены «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча с детьми-победителями Межнационального культурно-образовательного проекта «МЫ-Россия» в рамках целевой смены «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча с детьми-победителями Межнационального культурно-образовательного проекта «МЫ-Россия» в рамках целевой смены «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча с детьми-победителями Межнационального культурно-образовательного проекта «МЫ-Россия» в рамках целевой смены «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча с детьми-победителями Межнационального культурно-образовательного проекта «МЫ-Россия» в рамках целевой смены «Таланты Арктики. Дети»

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Эдуард Исаков

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Встреча с детьми-победителями Межнационального культурно-образовательного проекта «МЫ-Россия» в рамках целевой смены «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча с детьми-победителями Межнационального культурно-образовательного проекта «МЫ-Россия» в рамках целевой смены «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча с детьми-победителями Межнационального культурно-образовательного проекта «МЫ-Россия» в рамках целевой смены «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча с детьми-победителями Межнационального культурно-образовательного проекта «МЫ-Россия» в рамках целевой смены «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча с детьми-победителями Межнационального культурно-образовательного проекта «МЫ-Россия» в рамках целевой смены «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча с детьми-победителями Межнационального культурно-образовательного проекта «МЫ-Россия» в рамках целевой смены «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча с детьми-победителями Межнационального культурно-образовательного проекта «МЫ-Россия» в рамках целевой смены «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча с детьми-победителями Межнационального культурно-образовательного проекта «МЫ-Россия» в рамках целевой смены «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча с детьми-победителями Межнационального культурно-образовательного проекта «МЫ-Россия» в рамках целевой смены «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча с детьми-победителями Межнационального культурно-образовательного проекта «МЫ-Россия» в рамках целевой смены «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча с детьми-победителями Межнационального культурно-образовательного проекта «МЫ-Россия» в рамках целевой смены «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча с детьми-победителями Межнационального культурно-образовательного проекта «МЫ-Россия» в рамках целевой смены «Таланты Арктики. Дети»

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Встреча с детьми-победителями Межнационального культурно-образовательного проекта «МЫ-Россия» в рамках целевой смены «Таланты Арктики. Дети»

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Сенатор РФ от Республики Коми Елена Шумилова выразила убеждение, что опыт детей – участников проекта будет транслироваться на все регионы нашей страны.

Сенатор РФ Геннадий Орденов – представитель Астраханской области — отметил, что в регионе большое значение придают эколого-образовательным начинаниям.

«В Астраханской области проекты «Эколята» и «Молодые защитники природы» получили официальный старт в 2018 году. В этом году Икрянинский район Астраханской области первым принял эстафету создания районного движения Эколят и был объявлен территорией «Эколят – молодых защитников природы», — сообщил сенатор. Он высказал пожелание, чтобы это движение было шире представлено в северных регионах нашей Родины.

Сенатор РФ Эдуард Исаков, представляющий в Совете Федерации Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, предложил провести целевую смену «Таланты Арктики. Дети» в 2023 году в Образовательном центре «Сириус» в городе Сочи.

Дети – участники встречи высказали свои пожелания и предложения по поводу дальнейшего развития проекта.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заверил, что проведение мероприятий в рамках Межнационального культурно-образовательного проекта «МЫ-Россия» будет продолжено.

Состоялась торжественная церемония награждения номинантов конкурса. Награды вручили Андрей Яцкин, Александр Акимов, Игорь Баринов.

Для детей была организована экскурсия по зданию верхней палаты российского парламента.

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