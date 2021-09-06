А. Широков: Итоги Восточного экономического форума дадут новый импульс социально-экономическому развитию Магаданской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал итоги Форума.

Одним из важных итогов совещания по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа, состоявшегося в рамках Восточного экономического форума, стало создание новой подкомиссии Государственного совета по вопросам здравоохранения на Дальнем Востоке. Такое мнение высказал член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области Анатолий Широков. ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области

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«Губернатор представил главе государства реальное положение в сфере здравоохранения в северо-восточных регионах Дальнего Востока. Эти субъекты в силу особых географических и климатических условий, значительного количества отдаленных населенных пунктов с небольшим количеством жителей, транспортных расходов и стоимости услуг ЖКХ вынуждены дополнительно финансировать медицину из своих бюджетов. Система ОМС не покрывает все расходы, и есть необходимость в создании дополнительных механизмов поддержки здравоохранения на Дальнем Востоке», — сказал сенатор.

По словам Анатолия Широкова, еще одним важным итогом Форума стало подписание соглашения с компанией ДОМ.РФ и Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики о строительстве в Магадане более 200 тысяч квадратных метров жилья.

«Проект стоимость около 23 миллиардов рублей позволит не только построить в Магадане первый за несколько десятилетий крупный жилой район, но и создать, реконструировать объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, значительно улучшить жилищные условия магаданцев и создать комфортную городскую среду», — отметил парламентарий.

Сенатор также рассказал о развитии экспортного потенциала Магаданской области. «Мы видим растущий интерес зарубежных компаний к сотрудничеству с регионами Дальнего Востока России. Наша область не исключение. В частности, есть перспектива строительства в сотрудничестве с южнокорейскими партнерами на территории Магаданского рыбного порта завода по производству капсулированного рыбьего жира», — сообщил Анатолий Широков.

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